Vols France – Algérie : feu vert pour la nouvelle ligne de Volotea

Dans un contexte de cherté des prix des billets, l’annonce de la compagnie aérienne low-cost espagnole, Volotea Airlines d’opérer des vols depuis et vers l’Algérie était une bonne nouvelle. C’est donc le 16 décembre 2021 que la dite compagnie a opéré son premier vol Marseille – Oran.

A ce sujet, le fondateur et PDG de Volotea Airlines, Carlos Muñoz, a exprimé sa joie « nous sommes très heureux d’annoncer ces nouvelles liaisons, c’est une grande réussite pour nous, qui stimule notre croissance et élargit notre offre en France ».

La compagnie low-cost présente donc des billets à des prix intéressants compte tenu des prix exorbitants que d’autres compagnies aériennes proposent notamment pour les voyages entre l’Algérie et la France. A l’instar d’un billet aller simple Marseille – Oran pour la date du 31 janvier 2022 à seulement 48 euros.

Lancement de la ligne Bordeaux – Alger

Hier, le jeudi 23 décembre, ladite compagnie a lancé le vol V72438 de Bordeaux vers Alger. Concernant les prix pour la ligne Bordeaux – Alger, une baisse sera enregistrée à partir du 20 janvier 2022 : un billet aller simple à 91 euros ou encore à 45 euros pour la date du 27 janvier.

Pour rappel, la compagnie espagnole autorise uniquement un sac et un bagage à mains (dimensions maximales : 55 x 40 x 20 cm) dont le poids total ne doit pas dépasser les 10 kg.

Quant aux bagages en soute, il est autorisé de transporter jusqu’à cinq bagages dont le poids total ne doit pas dépasser les 50 kg. Dans le cas contraire, des frais supplémentaires seront imposés. Ainsi, la compagnie espagnole permet d’enregistrer ses bagages en ligne, sur le site de Volotea, et ce, au plus tard deux heures et demi avant le départ.