Vols France – Algérie en janvier : 4 compagnies au rendez-vous

La France, l’une des destinations préférées des voyageurs du monde entier. Entre le pays de Molière et l’Algérie, une longue histoire de vols s’impose, au vu des Algériens qui optent pour cette destination pour le tourisme, les études et même le voyage. De surcroît, plus de deux millions d’Algériens y sont établis.

Raison pour laquelle la ligne France – Algérie est très important. Statistiques obligent, la disponibilité de ces vols et leurs prix doivent satisfaire la myriade de voyageurs qui s’y intéressent. Pourtant, dans un contexte de cherté des billets d’avion assez répandu, les prix des billets pour cette destination n’étaient autre qu’exorbitants.

Suscitant ainsi, l’indignation des voyageurs, de la diaspora algérienne mais aussi de la classe politique. Compte tenu de la disponibilité de plusieurs compagnies qui opèrent des vols pour cette ligne. Une grande déception s’est donc installée. Cependant, chez certaines compagnies, une baisse sera enregistrée pour le mois de janvier.

Une ligne, quatre compagnies

Pour répondre à la forte demande des voyageurs, quatre compagnies opèrent des vols entre l’Algérie et la France à des prix différents, les voici :

Air France la compagnie aérienne nationale française, propose pour le mois de janvier des billets aller simple Algérie – France entre 33 700 DA pour les dates du 6, 12 et le 13 janvier 2022 et 65 000 DA durant les premiers jours de la nouvelle année. D’autres dates verront des billets à partir de 40 650 DA. Pour la ligne France – Algérie, les prix oscilleront entre 61 595 DA pour le 27 janvier à titre d’exemple, jusqu’à 105 645 DA.

Air Algérie la compagnie aérienne nationale algérienne, un billet aller simple le 17 janvier 2022 sera à partir de 50 370 DA Algérie – France, pour la ligne inverse, les prix seront à partir de 473 euros pour la date du 18 janvier.

ASL Airlines la compagnie aérienne irlandaise basée à l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, les billets aller simple Algérie – France seront à partir de 199 euros pour le 6, 17, 23, 24, 30 et le 31 janvier, allant jusqu’à 229 euros pour d’autres dates voire 339 euros pour le 8 janvier. Quant à la ligne France – Algérie les billets feront entre 389 euros et 469 euros.

Volotea la compagnie aérienne low-cost propose des prix intéressants pour le mois de janvier. Pour la ligne Bordeaux – Alger à partir du 20 janvier 2022 un billet aller simple sera à 91 euros ou encore à 45 euros pour la date du 27 janvier. La baisse continuera jusqu’au mois de mars.