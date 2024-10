Vols France – Algérie : des perturbations importantes annoncées jusqu’au 1er novembre 2024

Les voyageurs au départ de la France vers l’Algérie devront prendre leurs précautions en raison d’importantes perturbations du trafic aérien. L’annonce a été faite par la compagnie aérienne ASL Airlines, en ce mardi 8 octobre 2024.

Le transporteur aérien français revient dans un nouveau communiqué, mis en ligne en ce mardi 8 octobre, pour faire part d’une série de perturbations qui impacteront ces vols programmés entre la France et l’Algérie.

ASL Airlines : le trafic aérien perturbé jusqu’au 1er novembre 2024

La compagnie aérienne française annonce, dans son communiqué, une information importante de dernière minute pour ses passagers voyageant vers l’Algérie. ASL Airlines informe que suite à un arrêté de l’aviation civile algérienne, les vols devant être opérés pendant cette période connaîtront des changements d’horaires importants.

Par ailleurs, sont concernés par ces perturbations, les vols prévus pour les matinées du 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30 et 31 octobre et du 1er novembre 2024. « Suite à un arrêté de l’aviation civile algérienne les vols devant opérer les matins du 21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30 et 31 octobre et du 1er novembre sont impactés par des changements d’horaires importants« , lit-on sur le communiqué en question.

Suite à la perturbation de son programme de vols, ASL Airlines appelle ses passagers à prendre contact avec ses services, au 0825 825 849. Des notifications ont été envoyées individuellement pour informer les passagers concernés par ces changements.

Qu’en est-il des autres compagnies aériennes ?

Cependant, la low cost française n’a pas précisé les raisons de ce changement qui perturbera le trafic aérien à destination de l’Algérie. Pour l’instant, uniquement ASL Airlines a partagé une telle nouvelle avec ses passagers, qui voyagent au départ de la France.

De leur côté, les autorités algériennes n’ont pas encore communiqué sur ce décret de l’Aviation civile cité par la compagnie aérienne française. En cas d’éventuels changements, les autres compagnies aériennes desservant l’Algérie ne vont pas tarder à informer leurs passagers.

Pour rappel, ASL Airaines a précédemment appelé ses passagers à se présenter aux comptoirs d’enregistrement 3 h 30 avant le départ pour les vols vers l’Algérie. Par ailleurs, l’enregistrement des vols depuis l’Algérie est clôturé 1 h 30 avant le départ.

