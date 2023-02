Vols France-Algérie : des perturbations à prévoir ce jeudi à Paris Orly

Après plusieurs jours de grève, les Français n’ont toujours pas convaincu leur gouvernement de renoncer à la reforme des retraites. Pour rappel, plusieurs journées de grèves ont eu lieu dernièrement, qui ont impacté plusieurs secteurs d’activité en France.

Encore une fois, un préavis de grève a été déposé pour le jeudi 16 février 2023. Une nouvelle journée de mobilisation qui sera marquée par un impact en hausse pour le trafic aérien. En effet, il s’agit de ce qu’a annoncé la direction de l’aviation civile en France.

Grève en France : les annulations de vols en hausse

La direction de l’aviation civile en France a ordonné les compagnies aériennes de réduire le volume de leurs vols de 30% à l’aéroport de Paris Orly. Une première depuis quelques jours de grève. Par ailleurs, la DGAC précise, également, les compagnies aériennes qui ont prévu des vols depuis et vers les aéroports de Marseille, de Toulouse, Lyon, Montpellier et Nantes devront également réduire leurs vols de 20 %.

Dans ce sillage, la direction de l’aviation civile rappelle qu’à partir de la soirée du 15 février jusqu’au vendredi 17 février 2023 à 6h du matin, le trafic aériens sera perturbé depuis et vers ses aéroports. Ainsi, des annulations et des retards sont à prévoir.

Par ailleurs, la direction générale de l’aviation civile en France invite les voyageurs à reporter leurs voyages.

#Perturbations | Mouvement social national interprofessionnel du 16 février 2023. pic.twitter.com/7MAyHvCndA — Direction générale de l'aviation civile 🇫🇷🇪🇺 (@DGAC) February 14, 2023

Les vols vers l’Algérie concernés ?

Pour la journée du jeudi 16 février 2023, plusieurs vols depuis et vers l’Algérie figurent dans les programmes aériens des aéroports précédemment cités. De son côté, Air France a affirmé, encore une fois, qu’elle assurera la totalité de ses vols long-courriers. Et 91% de ses vols moyens et courts-courriers. Par ailleurs, la compagnie aérienne française informe que des retards et des annulations de dernières minutes ne sont pas à exclure.

Côté low cost, Vueling et Transavia, qui compte de nombreux vols depuis et vers l’aéroport de Paris, n’ont rien annoncé, pour l’instant, concernant ces vols. En revanche, il faut savoir que pour la journée de 16 février, l’aéroport de Paris Orly affiche plusieurs vols à destination de Sétif, Oran, Alger et Bejaia.

Sur le programme des vols affichés par l’aéroport de Paris, on peut déjà apercevoir quelques annulations des liaisons depuis et vers l’Algérie. Il s’agit notamment de celles appartenant à la compagnie nationale aérienne Air Algérie, notamment :

AH1011 : depuis Paris Orly vers Alger, prévu pour 13 h 00 ;

AH1010, au départ de l’aéroport d’Alger vers Paris Orly, prévu à 11 h 30 ;

AH1008, depuis Alger vers l’aéroport de Paris Orly, prévu à 20 h 55 ;

AH1060, au départ d’Oran à destination de Paris Orly, prévus à 10 h 30 ;

AH1061 au départ de Paris Orly vers l’aéroport d’Oran.

Pour rappel, il s’agit des annulations affichées par l’aéroport de Paris, Air Algérie n’a pour l’instant rien communiqué.

