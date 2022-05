Vols France – Algérie : des bons plans pour août 2022 avec Volotea

A l’arrivée de la saison estivale, la diaspora algérienne n’hésite pas à guetter les différents programmes des compagnies aériennes et maritime. Dans le seule espoir de dénicher un billet à un prix intéressant, leur permettant de passer les vacances sur le territoire nationale, mais en vain.

Entre le nombre de places insuffisant et la forte demande constatée pour les destinations algériennes, les compagnies aériennes étrangères ne manquent pas de sauter sur l’opportunité pour afficher des prix hors portée. C’est notamment le cas de la compagnie low-cost espagnol, Volotea, qui pratique des tarifs assez élevés pour provoquer le mécontentement des voyageurs algériens.

En effet, pour l’ouverture de l’été 2022, les vols reliant Marseille à Constantine sont disponibles à la réservation à partir de 719 euros pour toutes les dates du mois de juin et juillet 2022. A titre d’exemple, on cite les dates du 8, 15 et 2 juin et celles du 13, 20 et 27 juillet de l’année en cours. Ainsi, si vous décidez de passer vos vacances en Algérie, nous vous conseillons d’éviter ces dates.

Volotea prévoit-elle de baisser ses prix pour août 2022 ?

Bonne nouvelle pour les travailleurs qui ne peuvent pas avoir leurs vacances en juin ou juillet; et pour ceux qui n’ont pas réussi à trouver des places pour ces mois. Le transporteur aérien espagnol ne compte pas laisser cette ligne à l’écart de ses bons plans.

Pour le mois d’août prochain, Volotea a programmé ses vols entre Marseille et Constantine pour les dates du 3, 10, 17 et 31 août. Cependant, dès son premier vol, on constate une baisse importante des prix qui touche les 308 euros puis les 103 euros pour les jours du 3 et 10 de ce mois, respectivement.

Les liaisons programmées pour les dates du 17 août 2022 sont, quant à elles, mises en vente au prix de 52 euros. Quel coup de la part de Volotea!. La low-cost espagnole ne s’arrête pas à ce montant, mais elle offre également l’opportunité de voyager entre Marseille et Constantine à seulement 35 euros le billet. Et ce pour le reste de ces dessertes prévues pour ce mois.

Qu’en est-il du mois de septembre 2022 ?

Vous préférez plutôt de passer vos vacances en Algérie vers la fin de la saison estivale?. La compagnie aérienne a pensé à vous. En effet, elle a prévus ses vols depuis Marseille vers Constantine pour les jour du 7, 14, 21 et 28 septembre 2022. Volotea compte visiblement étaler ses bons plan pour ce qui reste de l’été. C’est ce qu’on peut constater sur son site de réservation.

En effet, les billets des destinations, précédemment citées, sont à réserver au tarifs de 35 et 52 euros pour un aller simple en classe économique. En revanche, Volotea prévoit de reprendre ses tarifications habituelles à compter de la mi-octobre 2022. Où elle affiche des vols à 128 euros par passager.