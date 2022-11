Vols France-Algérie : des billets disponibles à 69€ chez ASL Airlines

Après la fermeture des frontières à cause de la crise pandémique, l’Algérie s’ouvre de plus en plus sur le monde, grâce aux différentes compagnies aériennes qui la desservent. En effet, récemment, elle a même levé les dernières restrictions sanitaires à fin d’offrir aux voyageurs plus de liberté.

Dans ce même sillage, de nombreuses compagnies aériennes ont saisi cette occasion pour proposer leurs meilleures offres vers le territoire nationales. C’est le cas d‘Air Algérie, de Transavia, Volotea, mais aussi de la compagnie française ASL Airlines.

Pour son programme d’hiver, cette dernière compte 30 vols à destinations de plusieurs villes algériennes. Dont, Alger, Oran, Annaba et Bejaia. Par ailleurs, pour attirer plus de voyageurs à réserver sur ses vols, ASL Airlines a lancé des promotions permettant aux Algériens de rejoindre le territoire national à moindre coût.

Vols au départ de Lille : des billets à partir de 69 euros vers Alger et Oran chez ASL Airlines

Dans un communiqué rendu public aujourd’hui le 14 novembre, ASL Airlines a dévoilé une offre spéciale permettant de voyager vers l’Algérie à partir de 69 euros seulement. Par ailleurs, cette compagnie aérienne précise que ces tarifs concernent les allers simples. Et inclus un bagage en cabine de 10 Kg.

Sont concernées par cette offre spéciale plusieurs lignes vers l’Algérie, dont celles au départ de Lille. En effet, les vols reliant la capitale Alger et l’aéroport de Lille profitent également de ces promotions. Ainsi, ASL Airlines met à disposition de ses voyageurs des allers simples au prix de 69.79 euros. Ce tarif est valable pour les vols programmés pour le 20, 23 et 30 novembre et 7 décembre 2022.

Une autre ligne au départ de Lille qui profite e ces nouvelles promotions d’ASL Airlines est celle vers Oran. Pour cette dernière, il est possible de dénicher des billets à seulement 69.76 euros si vous réservez en date du 22, 29 novembre et du 6 décembre 2022.

Par ailleurs, d’autres tarifs intéressants sont aussi disponibles pour cette ligne. Notamment le cas des billets affichés pour le 15 novembre prochain au prix de 89 euros l’aller simple.