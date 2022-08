Vols France – Algérie : des billets à 35 euros chez Volotea

Pour voyager entre la France et l’Algérie, la diaspora guette les différentes annonces pour tenter de dénicher des places à moindre coût. Cependant, à l’heure actuelle, il est difficile de se procurer des billets à des prix intéressants, Dans la mesure où, les programmes des vols vers le territoire national affichent déjà complet.

Pour se permettre de passer quelques jours de vacances en dehors de la routine du quotidien, les voyageurs algériens profitent des offres de dernières minutes mais aussi de quelques bons plans proposés par les différentes compagnies aériennes étrangères.

Quel est le prix d’un billet d’avion entre Marseille et Oran ?

Si vous envisagez de voyager entre Marseille et Oran, il convient d’abord de connaitre le prix des billets avec plusieurs compagnies aériennes. Parmi ces dernières, prenons l’exemple de la compagnie nationale aérienne. En effet, depuis le lancement de son programme actuel, Air Algérie dessert Marseille depuis plusieurs aéroports algériens.

Dans ce sillage, Air Algérie commercialise ses billets de voyage entre Marseille et Oran à partir de 154 euros. Ce prix s’applique notamment dans le cadre des tarifs « Economic Promo ». Par ailleurs, vous pouvez également choisir le tarif « Economic Flex » et dépenser 187.14 euros pour un aller simple entre Marseille et Oran.

Vols Marseille – Oran : des billets à 35 euros chez Volotea

Parmi les transporteurs aériens qui assurent la desserte de l’aéroport d’Oran depuis celui de Marseille, figure la low cost espagnole Volotea. Fidèle à ses habitudes, cette dernière propose quelques bons plans pour faire profiter les voyageurs qui comptent prendre leurs vacances durant le mois de septembre prochain.

Ainsi, elle met en vente des billets, entre Marseille et Oran, à seulement 52 euros pour la deuxième moitié de l’actuel mois d’aout 2022. Mais ce n’est pas tout. A partir du 24 aout prochain, les voyageurs algériens pourront réserver un aller simple avec Volotea à seulement 35 euros. Une opportunité à ne pas rater.

Volotea prévoit de maintenir ce prix tout au long du mois de septembre prochain. Notamment pour les dates du 25, 28 et 30 septembre 2022. Par ailleurs, si vous réservez dans le cadre de l’offre « MégaVolotea », vous bénéficierez d’une réduction de 15% sur les bagages et 25% sur l’embarquement prioritaire.