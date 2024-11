Vols France – Algérie : Comment voyager dès 35 euros pour cette fin d’année

Les périodes de fin d’année sont souvent l’occasion pour les Algériens de rentrer au pays pour revoir leurs proches ou, pour certains, de se rendre en France pour célébrer les fêtes de fin d’année.

Avec Volotea, une compagnie aérienne espagnole à bas prix, plusieurs offres intéressantes sont disponibles pour faciliter les trajets entre les deux pays. Dans cet article, découvrez les options pour voyager entre Marseille et les villes algériennes de Béjaïa et Annaba.

Quelles sont les offres entre Marseille et Béjaïa ?

Pour les voyageurs souhaitant partir de Marseille vers Béjaïa, plusieurs dates à prix compétitifs sont proposées par Volotea en novembre et décembre. Par exemple :

Départ de Marseille vers Béjaïa :

20, 23 et 27 novembre : 43 euros

4 décembre : 35 euros

7 et 11 décembre : 43 euros

Retour de Béjaïa vers Marseille :

14 et 21 novembre : 43 euros

18 novembre : 49 euros

Ces prix permettent aux voyageurs de planifier un aller-retour entre Marseille et Béjaïa à des tarifs accessibles, surtout durant cette période de forte demande.

Quelles options pour voyager entre Marseille et Annaba ?

Pour ceux qui préfèrent voyager vers Annaba, Volotea propose également des vols à des tarifs intéressants depuis Marseille. Voici les options disponibles :

Départ de Marseille vers Annaba :

23, 26 et 30 novembre : 43 euros

3, 7, 10 et 31 décembre : 43 euros

Retour d’Annaba vers Marseille :

3, 10, 17 et 18 décembre : 43 euros

Volotea est une compagnie aérienne low-cost basée en Espagne, offrant des vols économiques et pratiques entre la France et l’Algérie. Ces tarifs avantageux, combinés à des fréquences de vol bien choisies, permettent aux voyageurs de profiter de leurs familles et de célébrer les fêtes de fin d’année à moindre coût.