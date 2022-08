Vols France – Algérie : changement de programme chez ASL Airlines

Après avoir assuré une saison estivale en beauté, ASL Airlines compte également desservir la capitale algérienne à partir de la France, pour les prochains mois à venir. Pour rappel, cette compagnie aérienne française a repris ses vols entre le territoire national et l’hexagone, suite à l’ouverture partielle des frontières, en juin 2021.

Par ailleurs, parmi les lignes qui ont enregistré une forte fréquentation dans son programme de la saison estivale 2022, figure la route qui relie Bâle-Mulhouse et l’aéroport Houari Boumediene à Alger. En effet, lancée le 25 juin dernier, ASL Airlines compte poursuivre ses liaisons pour ces destinations à compter du mois de novembre 2022.

ASL Airlines change son programme entre Bâle-Mulhouse et Alger

Toutefois, les liaisons qui relient la capitale algérienne et Bâle-Mulhouse ne seront plus assurées comme avant, notamment à raison d’une seule rotation par semaine, soit tous les samedis. Il s’agit de ce qui ressort de son programme dévoilé sur son site de réservation.

En effet, conformément à ce dernier, ASL Airlines assurera cette liaison tous les dimanches et ce de manière à permettre à la diaspora algérienne qui se retrouve en Belgique de rejoindre cet aéroport par le biais du transport public et de ne pas rater le vol entre Bâle-Mulhouse et Alger, explique le site spécialisé, About Travel. Ainsi, ce transporteur aérien compte dans son programme deux liaisons, à savoir :

Le vol 50534, au départ d’Alger vers Bâle-Mulhouse : 13 h 55-16 h 00 ;

Le vol 50533, depuis Bâle-Mulhouse vers l’aéroport de Houari Boumediene à Alger :17 h 10-19 h 15.

ASL Airlines renforce son programme d’hiver 2022/2023

Comme cité précédemment dans les colonnes d’Algérie 360, ASL Airlines a, précédemment, annoncé le renforcement de son programme pour la saison d’hiver 2022/2023. Et ce, en assurant une fréquence biquotidienne sur sa ligne Alger – Paris. Et ce, à partir du 30 octobre prochain.

Par ailleurs, avec ce nouveau renforcement, ASL Airlines assurera un total de 30 vols en aller-retour à partir de quatre villes françaises. Notamment, Paris, Lyon, Lille et Mulhouse à destination de Béjaïa, Alger, Annaba et Oran.