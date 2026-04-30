Vols France – Algérie : cette compagnie fait payer un supplément sur les billets déjà achetés

Billet en poche, valise prête… et une facture qui s’allonge. Sous la pression d’un marché du carburant électrisé par les tensions au Moyen-Orient, une compagnie espagnole brise un tabou : réclamer un surplus aux clients après l’achat. Une pratique encadrée par la loi, mais qui risque de faire grincer des dents dans les aéroports.

En réponse à la flambée du kérosène provoquée par les tensions au Moyen-Orient, la compagnie espagnole Volotea impose, depuis la mi-mars, une surcharge carburant pouvant atteindre 14 euros sur les réservations déjà validées.

Volotea justifie cette mesure par une clause de flexibilité : si les cours s’envolent, le client paie ; s’ils chutent, la compagnie s’engage à rembourser la différence, dans la limite du même plafond.

Volotea fait payer un supplément carburant sur les billets déjà achetés

Face à la crise, Volotea revendique une approche « innovante » avec sa nouvelle « Fair Travel Promise ». Ce mécanisme, présenté dans un communiqué, se veut une alternative flexible aux taxes carburant habituelles. En assumant le caractère temporaire de la mesure, la compagnie assure vouloir protéger ses clients tout en sécurisant ses activités face à l’instabilité du marché mondial.

Cette politique s’applique exclusivement aux voyages achetés depuis le 16 mars 2026. Bonne nouvelle pour les acheteurs précoces : les réservations effectuées avant le lancement de la mesure conservent leurs conditions initiales.

Dans les détails, Volotea indexe ses tarifs sur le prix réel du carburant relevé à J-7 du départ. En cas de hausse, une taxe de 14 euros maximum par passager s’ajoute au billet. À l’inverse, si le marché est à la baisse, la compagnie reverse ce surplus à ses clients. Ce système d’ajustement repose sur des données publiques et le barème de la « Fair Travel Promise ».

Pour adoucir la mesure, Volotea injecte une dose de flexibilité totale : les voyageurs peuvent désormais modifier ou annuler leur vol sans frais, et ce, jusqu’à quatre heures avant l’embarquement. Par ailleurs, la compagnie joue la carte de la probité en affirmant que cet ajustement tarifaire ne lui rapporte rien : chaque euro perçu sert exclusivement à couvrir le surcoût du kérosène.

Un dispositif potentiellement contraire au règlement européen 1008/2008

Ce dispositif est loin de faire l’unanimité auprès des défenseurs des passagers. L’organisation Flightright soutient que cette taxe contrevient au règlement européen n° 1008/2008. Ce texte pilier de l’UE stipule que le tarif d’un billet sec doit être ferme et définitif dès la validation de l’achat, interdisant toute révision tarifaire ultérieure.

Selon Flightright, l’envolée du prix du kérosène n’autorise en rien une révision tarifaire rétroactive. Elle rappelle qu’en droit français, un contrat définitivement conclu verrouille le prix : aucune modification unilatérale n’est permise. Pour un vol sec, un supplément après achat reste l’exception absolue, limité uniquement à des hausses de taxes d’État ou d’aéroport, et à condition que cela soit mentionné noir sur blanc dans les conditions générales.

La jurisprudence de la Cour de justice de l’UE vient renforcer ce constat. En s’appuyant sur le règlement 1008/2008, elle précise que la notion de « tarifs aériens » englobe à la fois le prix final payé par le voyageur et ses modalités d’application. Cette définition stricte verrouille le contrat et ne laisse pratiquement aucune marge de manœuvre aux compagnies pour modifier les prix unilatéralement en dehors des cadres légaux.

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