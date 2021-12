Vols France – Algérie : baisse importante des prix des billets en vue

Les voyageurs et les algériens établis à l’étranger ont du reporter leurs voyages et leurs retrouvailles avec la famille pendant longtemps à cause des prix des billets. Un constat amer des prix exorbitants, des centaines d’euros pour un aller simple en économique, et ce, chez des compagnies low-cost. Ce constat changera bientôt, du moins avec Volotea.

La compagnie proposent des billets à des prix intéressants sur son site internet à partir du 31 janvier 2022. Sur le site de Volotea, vous pouvez réserver un billet aller simple pour la ligne Marseille – Oran pour la date du 31 janvier 2022 à seulement 48 euros. Les prix connaîtrons une stabilité jusqu’au 16 février 2022, avec des billets entre 51 et 63 euros. A partir du 17 du même mois, les prix augmenteront pour atteindre les 100 et 200 euros.

Pour la ligne Bordeaux – Alger, la baisse sera enregistré à partir du 20 janvier 2022 avec un billet aller simple à 91 euros ou encore à 45 euros pour la date du 27 janvier. Une baisse intéressante qui continuera jusqu’à mars 2022.

La joie des nouvelles lignes et la tristesse des prix

La compagnie aérienne low-cost Volotea opérera à partir du 16 décembre 2021 des vols sur des lignes jamais desservies auparavant vers Oran depuis l’aéroport de Marseille, et vers Alger depuis l’aéroport de Bordeaux. Cette bonne nouvelle changera la donne pour les compagnies aériennes qui opèrent des vols entre l’Algérie et la France, qui jusque là présentent des billets excessivement chers.

Pendant le mois décembre, un billet aller simple pour la ligne Bordeaux – Alger est à 716 euros. Quant à la ligne Marseille – Oran, toujours pour le mois de décembre prochain, les billets aller simple sont disponibles à 716 euros également, le 16, 18, 23 et le 25 du même mois.