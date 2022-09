Vols France-Algérie automne 2022 : des billets à 44 euros chez Vueling

Le mois de septembre est, généralement, dédié pour la rentrée scolaire et universitaire et à la reprise des postes de travail. Cependant, une autre catégorie de personnes profite de cette période pour planifier de nouveaux voyages. De leurs côtés, les compagnies aériennes profitent de ce mois pour dévoiler leurs plus belles offres et tenter de séduire davantage leurs clientèles.

Au nombre de ses transporteurs aériens, figure la compagnie française ASL Airlines qui a, récemment, dévoilé plusieurs offres destinées aux différentes catégories des voyageurs algériens. Cette compagnie n’est pas la seule à proposer des bons plans. D’autres, comme Volotea et Transavia ont également partagé quelques propositions intéressantes.

Une autre compagnie aérienne se distingue par ses prix et propose des bons plans permettant aux ressortissants algériens de voyager entre les deux rives de la méditerranée à moindre coût. Il s’agit du transporteur aérien espagnol, Vueling.

Vols Marseille – Alger : bons plans chez Vueling pour l’automne 2022

Pour rappel, Vueling affiche déjà des prix intéressants pour l’actuel mois de septembre. Cependant, elle compte accentuer encore plus son offre en proposant des tarifs plus avantageux. Pour déterminer le niveau de ces derniers, nous avons procédé à une simulation sur le site de réservation de Vueling.

Ce transporteur aérien espagnol propose, pour le prochain mois d’octobre 2022, des allers simples à partir de 44 euros. Ce prix s’applique, sur ses vols de la ligne Marseille – Alger. Notamment ceux prévus pour le 8 octobre 2022. Il est, par ailleurs, important de préciser que la compagnie affiche également certains vols à 300 euros. Mais ça reste toujours possible de profiter des prix intéressants qui ne dépassent pas les 95 euros.

Vueling prévoit aussi de maintenir ce niveau des prix pour le prochain mois de novembre 2022. En effet, pour ce mois, elle propose plusieurs liaisons au prix de 45 et 55 euros l’aller simple.

Qu’en est-il des autres destinations ?

En plus de la précédente ligne, Vueling dessert également Paris et Barcelone, au départ d’Alger. À destination de l’Espagne, des allers simples à 44 euros sont commercialisés sur le site de réservation de la compagnie. Mais uniquement à partir du mois de novembre prochain.

Contrairement aux précédentes lignes, la route Paris – Alger, comportant une escale, connaissent une augmentation de leur niveau des prix. Et ce, jusqu’à atteindre la barre des 670 euros. Un prix considéré hors portée du budget voyage d’un ressortissant algérien.

Ces tarifs vont connaitre une baisse, baisse de plusieurs euros pour arriver à hauteurs de 250 euros pour un aller simple, pour les mêmes destinations.