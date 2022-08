Vols France-Algérie automne 2022 : ASL Airlines lance des promotions

En cette fin de saison estivale, les compagnies aériennes ont commencé à dévoiler les programmes qui succèdent aux vacances d’été. En effet, ces transporteurs aériens tentent par tous les moyens de séduire les voyageurs algériens, notamment ceux qui souhaitent voyager entre la France et l’Algérie, lors des mois à venir.

C’est le cas d’ASL Airlines qui a décidé de dévoiler son nouveau programme des vols entre le territoire national et l’hexagone, la semaine dernière. En proposant un calendrier riche pour satisfaire la forte demande de la diaspora algérienne. Mais ce n’est pas tout. Ce transporteur français compte séduire ses voyageurs en leur proposant quelques promotions sur son nouveau programme.

Vols France -Algérie : ASL Airlines annonce des promotions

Sur son site de réservation, ASL Airlines appelle ses clients à réserver dès maintenant pour bénéficier de promotions sur ses billets. Sont concernées par cette offre, plusieurs lignes de son programme d’automne 2022 au départ et à destination d’Alger.

En effet, ASL Airlines propose de réserver un billet en aller simple à bord de l’un de ses vols vers Annaba, Lille et Lyon à seulement 90 euros. Cette offre inclut un bagage de 10 kg en cabine. Si vous préférez voyager selon ce mode de réservation, vous serez tenus de débourser uniquement la somme de 90.50 euros, et ce pour un aller simple entre Alger et Annaba.

Le même tarif s’applique également sur les lignes Alger – Lille et Alger – Lyon. Dans la mesure où, un aller simple réservé dans le cadre de l’offre basique est affiché au prix de 90.13 euros chez ASL Airlines. Par ailleurs, si cette offre ne vous suffit pas, vous pouvez également choisir l’offre Standard à 120.13 euros l’aller simple, qui inclut un bagage en cabine de 10 Kg, ainsi qu’un autre de 23 kg en soute. Cette offre s’applique sur les vols du mois de novembre, mais aussi sur plusieurs lignes telles que celles reliant l’aéroport d’Alger et celui de Lyon.

La ligne Alger – Paris est-elle concernée par les promotions d’ASL Airlines ?

La ligne qui relie les deux capitales algérienne et parisienne représente la route la plus convoitée. Effectivement, cette dernière est concernée par cette offre irrésistible d’ASL Airlines. Sur son site de réservation, ce transporteur aérien affiche des allers simples pour ces destinations au prix de 90.13 euros, selon le tarif basique. Un prix applicable sur l’ensemble des vols prévus pour le mois de novembre et ceux de décembre 2022.

Pour rappel, les billets en aller simple sont affichés sur le site de réservation d’ASL Airlines, pour le mois de septembre prochain, au prix de 255.13 euros. Ce qui fait que cette offre reste une belle opportunité à saisir.