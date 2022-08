Vols France – Algérie automne 2022 : 5 nouveautés au menu de Transavia

Après avoir assuré une saison estivale en beauté, grâce à la mise en place de deux nouvelles lignes vers l’Algérie, Transavia compte poursuivre sa lancée et proposer quelques nouveautés pour le prochain automne 2022. En effet, c’est ce qui ressort de son bilan présenté aujourd’hui, le 25 août 2022.

Conformément à ce dernier, la compagnie low cost a réussi de transporter plus de 100 000 voyageurs entre la France et l’Algérie, pendant les deux mois de juillet et août 2022. Et ce, avec un temps de remplissage total de 93% sur sa ligne reliant entre Alger, Nantes et Paris et Oran – Lyon.

Par ailleurs, Transavia ne compte pas s’arrêter à ce niveau et prévoit même de renforcer son programme entre l’Algérie et la France.

Vols France – Algérie : cinq nouveautés au programme de Transavia

Transavia compte poursuivre son succès de la saison estivale et propose pour les prochains mois un total de 14 lignes, dont cinq nouveautés. Et ce, au départ de Lyon, Nantes et Paris vers Béjaia, Sétif, Constantine et Oran. Avec la mise en place de ces nouvelles lignes, Transavia compte en son actif 86 vols par semaine.

Ainsi, le programme des nouvelles lignes de Transavia s’affiche comme suit, au départ de Paris – Orly :

Quatre vols par semaine ver Sétif, à compter du 14 septembre prochain ;

Un vol par jour vers Béjaia. Et ce, à partir du 1 octobre 2022.

Au départ de Nantes :

Deux vols par semaine vers Oran, à compter du 12 octobre 2022.

Depuis l’aéroport de Lyon :

Deux liaisons hebdomadaires à destination de Béjaia, à compter du 1 novembre 2022 ;

Deux vols par semaine vers Constantine.

Quel est le programme de Transavia pour l’automne 2022 ?

En plus des cinq nouveautés précédemment citées, le programme de Transavia pour l’automne 2022 s’organise de la manière suivante :

Paris Orly – Alger : quatre liaisons par jour ;

Paris – Constantine : cinq vols par semaine ;

Jusqu’à deux vols journaliers entre Paris et Oran ;

Quatre vols par semaine entre la capitale parisienne et Tlemcen.

Par ailleurs, au départ de Nantes, Transavia prévoit d’assurer cinq vols par semaine à destination de l’aéroport de Houari Boumediene à Alger. Mais ce n’est pas tout. Elle compte également :