Vols France – Algérie : ASL Airlines renforce ses fréquences pour la saison estivale

La compagnie aérienne française, ASL Airlines, poursuit le développement de son réseau reliant la France et l’Algérie. Après avoir annoncé l’ouverture de quatre nouvelles lignes, le transporteur aérien annonce le renforcement de ses dessertes au départ de Lyon.

Dans un nouveau communiqué, la compagnie aérienne française annonce l’ajout de nouveaux vols à destination de l’Algérie pour répondre à la forte demande exprimée sur ses billets de voyage.

Vols Lyon – Alger : ASL Airlines renforce ses dessertes

Pour rappel, ASL Airlines a précédemment dévoilé son programme estival de l’année 2025 et continue de dévoiler petit à petit les nouveautés de cette saison. En plus de l’ouverture de nouvelles routes aériennes, la compagnie a procédé au renforcement de ses dessertes au départ de la France.

Face à une demande en constante augmentation, ASL Airlines France annonce le renforcement de sa liaison entre Lyon et l’aéroport d’Alger. À partir du 30 mars 2025. Les passagers aériens bénéficieront d’une fréquence de vols accrue, passant de cinq à six vols par semaine.

« En réponse à une demande croissante, ASL Airlines France renforce également sa liaison entre Lyon et Alger. Dès le 30 mars 2025, la fréquence des vols passera à six vols par semaine« , lit-on dans le communiqué d’ASL Airlines.

Par ailleurs, pour la saison estivale, la compagnie aérienne a indiqué qu’elle basera un avion dans l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry durant la saison estivale. Le développement de la présence d’ASL souligne sa volonté d’offrir des services optimisés à sa clientèle.

L’Algérie desservie au départ de nouvelles destinations

Par ailleurs, de nouvelles opportunités de voyage s’offrent aux passagers algériens ! ASL Airlines lance deux nouvelles lignes au départ de l’aéroport de Toulon : une vers Lille, en France, et une autre vers l’aéroport de Houari Boumediene à Alger.

Mais ce n’est pas tout. Le transporteur aérien vient d’ajouter deux destinations inédites à sa liste. En effet, il prévoit de l’aéroport d’Alger au départ de Clermont-Ferrand, au rythme d’un vol par semaine, programmé pour tous les mardis à partir du 1ᵉʳ juillet jusqu’au 2 septembre 2025.

De plus, ASL Airlines a précédemment annoncé l’ouverture d’une nouvelle ligne reliant l’aéroport de Bejaia à l’aéroport de Saint-Etienne Loire. Pour desservir les deux aéroports, ASL Airlines a programmé un vol par semaine prévu pour tous les dimanches du 6 juillet au 7 septembre 2025.

Avec ces nouvelles destinations inédites, ASL Airlines élargit son réseau de destinations vers l’Algérie et renforce sa présence sur ce marché. Et ce, pour répondre aux besoins de mobilité entre la France et l’Algérie et à une demande forte de la communauté nationale à l’hexagone.

