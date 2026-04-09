Vols France – Algérie : ASL Airlines relance ses dessertes vers cette ville

ASL Airlines reprend du service au départ de l’aéroport de Saint-Étienne Loire. La compagnie française relance ses vols saisonniers vers Béjaïa, permettant ainsi de renforcer les connexions avec l’Algérie, particulièrement lors des congés scolaires.

ASL Airlines confirme son ancrage à Saint-Étienne avec le redémarrage, le 5 avril dernier, de sa liaison vers l’Algérie. Déjà testée avec succès lors de la précédente saison estivale, cette ligne vers Béjaïa sera cette année réservée aux voyageurs durant les congés scolaires en France.

L’aéroport a annoncé, via un communiqué diffusé sur Facebook mercredi 8 avril 2026, le retour des liaisons vers Béjaïa. En soulignant les atouts de cette destination située entre mer et montagne, la plateforme encourage les voyageurs à planifier dès maintenant leurs retrouvailles familiales ou leurs séjours touristiques pour les prochaines vacances scolaires.

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ASL Airlines relance ses vols entre Saint-Étienne et Béjaïa

Le programme des vols vers l’Algérie s’articulera autour de deux périodes clés. La liaison débutera lors des vacances de printemps, entre le 5 et le 19 avril 2026. Elle reprendra ensuite pour une durée plus importante durant la saison estivale, s’étalant du 5 juillet jusqu’au 6 septembre 2026.

Le programme d’ASL Airlines pour la fin d’année 2026 se décline ainsi :

Automne : La liaison sera opérationnelle du 18 octobre au 1er novembre, avec notamment un vol supplémentaire prévu dès le 18 octobre.

La liaison sera opérationnelle du 18 octobre au 1er novembre, avec notamment un vol supplémentaire prévu dès le 18 octobre. Hiver : Des vols directs seront maintenus pour les fêtes de Noël, entre le 20 décembre 2026 et le 3 janvier 2027.

Des vols directs seront maintenus pour les fêtes de Noël, entre le 20 décembre 2026 et le 3 janvier 2027. Fréquence : En complément, une rotation hebdomadaire est confirmée pour la période estivale (du 5 juillet au 6 septembre).

Les billets proposés à partir de 102 euros

Les tarifs pour un aller simple au départ de Saint-Étienne débutent à 102,25 euros avec l’offre Basic, qui limite le transport à un accessoire de 3 kg et un bagage à main de 10 kg. Pour plus de confort, la formule Standard à 157,25 euros inclut une valise en soute de 23 kg.

Enfin, l’option Flex, proposée à 222,25 euros, offre une flexibilité maximale et permet d’emporter deux bagages en soute de 23 kg en plus des effets autorisés en cabine.

Haute saison oblige, les prix pour un aller-retour vers Béjaïa en juillet 2026 subissent une hausse. La gamme d’ASL Airlines débute ainsi à 244,25 euros en tarif Basic. Pour bénéficier d’un bagage en soute, il faut compter 354,25 euros avec la formule Standard, tandis que l’offre la plus complète, le tarif Flex, culmine à 484,25 euros.

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