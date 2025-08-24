Vols France – Algérie : ASL Airlines ouvre les ventes pour l’hiver 2026

Pour son programme de vols hiver 2025/2026, ASL Airlines a ouvert les ventes de ses billets au départ de l’Algérie. À partir du 26 octobre 2025 et jusqu’à la fin du mois de mars 2026, la compagnie proposera des vols réguliers entre plusieurs villes d’Algérie et de France.

Fondée il y a 25 ans, ASL Airlines France est une compagnie aérienne française spécialisée dans le transport de passagers. Elle travaille avec les plus grands voyagistes en France et en Europe. Mais propose également des vols réguliers à des prix compétitifs pour les voyageurs individuels. De plus, la compagnie est également disponible pour les vols à la demande : VIP, incentive, navette d’entreprise.

Avec des vols reliant sept villes d’Algérie (Alger, Annaba, Bejaia, Constantine, Oran, Sétif, Tlemcen) à neuf destinations en France (Paris CDG, Paris-Orly, Clermont-Ferrand, Mulhouse, Perpignan, Lille, Lyon, Saint-Etienne et Toulon), ASL Airlines démontre son engagement à offrir une connectivité aérienne fiable et abordable entre les deux pays.

ASL Airlines ouvre les ventes sur son programme d’hiver entre l’Algérie et la France

La compagnie aérienne a ouvert les réservations pour les vols hivernaux 2025/2026, au départ de l’Algérie. Du 26 octobre à la fin du mois de mars 2026, ASL Airlines assurera de nombreuses liaisons aériennes entre plusieurs villes algériennes et françaises, notamment :

Alger : Paris CDG, Paris Orly, Clermont-Ferrand, Lyon, Mulhouse, Lille et Toulon ;

Annaba : Paris CDG ;

Tlemcen : Lille ;

Béjaïa : Paris CDG, Saint-Étienne et Sétif-Lille ;

Oran : Perpignan, Lille et Mulhouse ;

Constantine : Mulhouse.

Selon Bruno Besnehard, directeur commercial d’ASL Airlines France, ce programme de vols hivernal témoigne de l’engagement de la compagnie à assurer une connectivité fiable, régulière et abordable entre l’Algérie et la France. Il ajoute que l’entreprise accorde une attention particulière aux étudiants, en leur proposant un tarif spécial pour leurs études en France. Il est désormais possible de réserver son vol directement sur le site web d’ASL Airlines ou en agence de voyages.

Un tarif spécial pour les étudiants

Pour encourager la mobilité des étudiants, ASL Airlines France propose un tarif réduit pour les jeunes de 17 à 29 ans qui possèdent un visa d’études. Cette offre spéciale, valable pour les départs d’Algérie entre le 1er septembre et le 15 octobre 2025, comprend :

Une réduction de 10% sur le prix du billet ;

Une franchise bagage de 2 x 23 kg en soute ;

de 2 x 23 kg en soute ; La possibilité de modifier son vol sans frais jusqu’à 3 heures avant le départ.

ASL Airlines informe que le billet de voyage n’est pas remboursable (seules les taxes le sont).

