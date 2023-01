Vols France – Algérie : ASL Airlines ouvre les ventes pour l’été 2023

En ce début d’année, les voyageurs algériens s’impatientent devant les sites de réservations et guettent les différentes annonces faites par les compagnies aériennes et maritimes. Et ce, pour programmer dès maintenant leur prochain voyages prévus pour l’été 2023.

Côté compagnie maritime, uniquement le transporteur espagnol Baléaria a ouvert les réservations sur son programme d’été 2023. Par ailleurs, en ce qui concerne les transporteurs aériens, ASL Airlines vient de mettre en vente son programme été 2023 des vols vers l’Algérie.

ASL Airlines ouvre les réservations pour son programme d’été 2023

En effet, par le biais d’un communiqué rendu public sur son site officiel, ASL Airlines annonce l’ouverture officielle des réservations pour son programme d’été 2023. Ce dernier prendra effet à partir du 26 mars jusqu’au 30 octobre 2023.

Par ailleurs, pour ce nouveau programme, ASL Airlines compte desservir les aéroports algériens à partir de ses bases en France comme suit :

15 vols par semaine entre Paris CDG et Alger ;

7 vols hebdomadaires reieront Lyon à Alger ;

Au départ de Lille vers Alger : 3 vols par semaine, notamment tous les mardis, jeudis, dimanches ;

Mulhouse – Alger, à raison d’un vol par semaine, soit tous les vendredis ;

La ligne Lille – Oran sera desservie au rythme de 2 vols par semaine (tous les mardis et jeudis) ;

Paris CDG – Annaba : 2 vols par semaine, programmés pour le mercredi et dimanche pour le mois de juillet et dimanche à partir du mois de septembre ;

Paris CDG – Bejaïa : 3 vols par semaine. Et ce, tous les lundis, mercredis, samedis en juillet. En août tous les lundis. Pour le reste de la saison, ces vols seront programmés le lundi, jeudi et samedi.

Vols vers l’Algérie : des nouveautés au programme d’ASL Airlines pour l’été 2023

En plus de ses lignes à destination des aéroports d’Alger, Bejaia, Oran et Annaba. ASL Airlines prévoit de lancer une nouvelle ligne aérienne au départ de l’aéroport de Mulhouse vers celui de Constantine. En effet, cette nouvelle route constitue l’une des nouveautés du programme d’été 2023 de cette compagnie française. Cette dernière prévoit de desservir Constantine au départ de Mulhouse à raison d’un vol par semaine, soit tous les vendredis. Avec ce renforcement, ASL Airlines assurera au total 34 vols par semaine à destination de l’Algérie.

En plus de l’ouverture de cette nouvelle ligne aérienne. ASL Airlines prévoit le lancement de trois nouvelles offres tarifaires. À savoir l’offre « Jeunes » qui s’applique sur les personnes âgées entre 12 et 26 ans, l’offre « Sénior » valable pour les voyageurs qui ont plus de 60 ans. Et l’offre « aller-retour » qui sera accessibles aux passagers à partir de la prochaine saison estivale.

