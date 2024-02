Vols France-Algérie : ASL Airlines offre 15% de remise pour cette catégorie de voyageurs

La compagnie aérienne ASL Airlines a dévoilé son programme des vols de la saison estivale. Un calendrier marqué par le renforcement des connexions entre la France et l’Algérie et le lancement d’une nouvelle gamme tarifaire, applicable sur ses vols vers le territoire national.

En effet, la compagnie aérienne a lancé le tarif Mini, correspondant au prix le plus bas des billets de voyage proposés par ASL Airlines.

ASL Airlines offre 15% de remise pour les passagers séniors

Par ailleurs, les surprises d’ASL Airlines ne s’arrêtent pas là. la compagnie aérienne revient dans un nouveau communiqué, pour annoncer le lancement d’une nouvelle promotion au profit d’une catégorie de ses passagers voyageant entre la France et l’Algérie.

ASL Airlines propose à ses voyageurs séniors, âgés de 60 ans et plus, de réserver dès maintenant leurs billets de voyage et de profiter d’une remise allant jusqu’à 15 %. Ce tarif sénior est disponible pendant toute l’année, et est soumis à des réserves de disponibilité.

« Profitez de notre tarif sénior, toute l’année, en réservant sur le site de la compagnie… 15% de remise sur le tarif HT adulte, sous réserve de disponibilité », lit-on sur le communiqué d’ASL Airlines.

ASL Airlines propose une large gamme tarifaire

Parmi les nouveautés annoncées par la compagnie pour la saison estivale. ASL Airlines donne la priorité aux réservations à l’avance et a lancé le tarif « Mini », accessible, pour les voyageurs prévoyant de programmer leurs vols à l’avance.

Par ailleurs, d’autres tarifs sont disponibles tout au long de l’année, notamment : le tarif sénior accessible aux voyageurs de plus de 60 ans, le tarif junior offert pour les passagers âgés entre 12 et 26 ans. ASL Airlines offre, aussi, des réductions spéciales pour les enfants âgés de 2 à 12 ans.

À LIRE AUSSI :

>> Nouveaux vols vers l’Algérie et tarifs adaptés : ASL Airlines dévoile son programme d’été

>> Vols France – Algérie : la low cost Transavia baisse ses prix pour le Ramadan 2024