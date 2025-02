Vols France – Algérie : ASL Airlines offre 10 % de réduction pour cette catégorie de voyageurs

La compagnie aérienne française, ASL Airlines, propose sur son site de réservation des promotions alléchantes sur ses billets de voyage entre la France et l’Algérie. Aujourd’hui, elle vient d’annoncer des réductions de 10 % en faveur des voyageurs seniors.

Dans un nouveau communiqué, le transporteur aérien propose à ses clients de réserver leurs billets de voyage et de profiter d’une promotion sur ses billets de voyage vers l’Algérie.

Vols France – Algérie : 10 % de réduction pour les voyageurs seniors

Dans un nouveau communiqué, mis en ligne en ce mardi 18 février 2025, ASL Airlines annonce la mise en place d’une nouvelle promotion sur ses billets de voyage entre la France et l’Algérie. Cette nouvelle offre est dédiée aux voyageurs seniors.

En effet, ASL Airlines applique le tarif senior, sous forme d’une réduction de 10%, par rapport au prix hors taxes du billet de voyage à l’attention des personnes seniors, notamment celles âgées de plus de 60 ans. Ce tarif est sous réserve de disponibilité et inclut un bagage en soute de 23 kg et un bagage de 10 kg, en plus d’un accessoire de 30X20X20CM.

« Tarif sénior disponible toute l’année ! Réservez un billet senior et bénéficiez de 10% de réduction. Le tarif est disponible uniquement sur le tarif FLEX, remise de 10% appliquée automatiquement sur le tarif HT« , lit-on dans l’annonce d’ASL Airlines.

France – Algérie en avion : voici les prix des billets d’ASL Airlines pour février 2025

Dans le détail, ASL Airlines affiche sur son site de réservation des prix attractifs sur ses lignes aériennes reliant les deux rives de la Méditerranée. Avec l’avantage Sénior, des billets de voyage au départ de Lille vers l’aéroport de Houari Boumediene sont affichés au prix de 106.37 euros.

Mais ce n’est pas tout. La compagnie aérienne propose en vente des places sur ses vols Lyon – Alger à partir de 97 euros, le voyage en classe économique. Par ailleurs : d’autres billets sont disponibles à des prix réduits pour les voyageurs séniors de la compagnie :

Lille – Béjaia : à partir de 107 euros, le voyage en aller simple ;

à partir de 107 euros, le voyage en aller simple ; Mulhouse Bâle – Constantine : au prix de 138.56 euros ;

au prix de 138.56 euros ; Paris CDG – Bejaia : à partir de 115.04 euros le voyage en classe économique.

En plus du tarif Sénior, ASL Airlines propose d’autres réductions, disponibles à l’année, à savoir : 10% de réduction pour les passagers jeunes âgés entre 12 et 25 ans, 20 % de réduction pour les enfants âgés de 2 à 11 ans et enfin le tarif bébé qui offre une réduction de 10 % sur le prix hors taxes du billet de voyage entre la France et l’Algérie.

En plus de ces tarifs, la compagnie aérienne française propose durant toute l’année des réductions importantes sur ses billets.

