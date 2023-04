Vols France – Algérie : ASL Airlines lance un nouveau service

En plus de dévoiler les nouveautés de leurs programmes de l’été 2023, les compagnies aériennes ont commencé à mettre en place de nouvelles stratégies pour faciliter l’acquisition des billets d’avion et rendre l’expérience voyage plus agréable.

C’est le cas d’ASL Airlines qui ne cesse de développer ses offres et de d’améliorer ces services. Dans un nouveau communiqué rendu public en ce jeudi 20 avril 2023, la compagnie aérienne française a annoncé le lancement d’un nouveau service.

Paiement des billets : ASL Airlines annonce le lancement d’un nouveau service

En effet, pour permettre à ses voyageurs de se procurer leurs billets facilement, ASL Airlines accorde désormais la possibilité de régler son billet en 3x ou 4x. Et ce, grâce à l’utilisation d’une carte bancaire. En revanche, la compagnie aérienne française précise que ce service est valable pour les personnes majeures titulaires d’une carte Visa et Mastercard, dont la validité correspond à la durée du remboursement. Par exemple, une validité de trois mois pour un paiement 3x, une validité de quatre mois pour un paiement en 3x. Cette offre est également applicable pour toute réservation dont le montant s’élève de 30 à 1500 euros. Et ce, avec un délai maximum de 30 jours avant le départ. Mais aussi, un cout de 1.4 % du montant du billet.

Ce nouveau service, s’ajoute aux précédentes offres proposées par ASL Airlines pour la saison estivale. À savoir :

Tarif Jeunes : une réduction de de 10 % pour les voyageurs âgés de 12 à 26 ans ;

Le Tarif Senior : une réduction des prix de 20 % pour les passagers âgés de plus de 60 ans ;

Une réduction de 20 % pour les voyageurs âgés de 2 à 11 ans.

Pour rappel, parmi les nouveautés annoncées par ASl Airlines pour l’été 2023, la reprise de la ligne aérienne au départ de Perpignan vers l’aéroport d’Oran. La compagnie aérienne française inaugurera son premier vol le 27 juin 2023, et prévoit d’assurer la desserte de ses aéroports à raison de deux vols par semaine.

