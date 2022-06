Vols France – Algérie : ASL Airlines dévoile son programme été 2022

Le 19 mais 2022, le ministère des transports a annoncé le renforcement des dessertes aériennes et maritimes. Ainsi, Air Algérie s’est vu augmenter le nombre de ses vols sur le pavillon international et a entamé la vente de son programme spécial été 2022. Cependant, en vertu du principe de réciprocité, accordé par les autorités algériennes; les compagnies aériennes étrangères bénéficieront de la même augmentation que celle du transporteur national.

Au nombre de ses compagnies, figure ASL Airlines. En effet, celle-ci est la première à mettre en vente ses liaisons à destination de Bejaïa et de Annaba.

Par ailleurs, dans un communiqué parvenu à notre rédaction, aujourd’hui le 9 juin 2022, ce transporteur aérien a fait part de nouvelles autorisations qui lui ont été accordées. En effet, ASL Airlines a entamé une procédure de renforcement progressive de ses vols supplémentaires. Et ce à destination de Paris, Lille, Lyon et Mulhouse.

« À l’approche de l’été et avec une situation sanitaire qui s’améliore depuis plusieurs mois, les autorités françaises et algériennes ont souhaité ouvrir plus de vols entre les deux pays. » indique le même communiqué.

Nouveautés chez ASL Airlines : des vols au départ d’Alger dès le 26 juin 2022

Dans ce sillage, les nouvelles lignes de ASL Airlines seront assurées à raison de :

Trois vols par semaine pour Bejaïa – Paris à compter du 16 juin 2022;

Deux liaisons hebdomadaires à partir du 19 juin prochain pour Annaba – Paris.

En ce qui concerne les nouveautés, celles-ci correspondent aux dessertes au départ d’Alger :

Quinze liaisons hebdomadaires à destination de Paris;

Six vols par semaine vers Lyon;

Une liaisons hebdomadaire pour Mulhouse;

Trois vols par semaine à destination de Lille;

Et enfin, une liaison hebdomadaire pour la ligne Oran – Lille.

Il convient de rappeler que ces vols seront opérationnels à compter du 26 juin 2022.

Ainsi, cette décision renforcera le programme des vols de cette compagnie aérienne. Et ce en mettant en place plus de fréquence. Pour Éric Vincent, directeur commercial d’ASL Airlines « C’est une décision favorable, tant pour les passagers que pour les compagnies aériennes. » » Tous nos passagers vont pouvoir organiser leurs voyages de l’été, avec plus de choix et plus de billets disponibles. C’est une très bonne nouvelle! » ajoute la même source.