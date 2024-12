Vols France – Algérie : ASL Airlines dévoile les premières nouveautés de l’été 2025

ASL Airlines continue de déployer son réseau de vols au départ de la France à destination de l’Algérie. La compagnie aérienne revient dans un nouveau communiqué pour annoncer le renforcement de sa présence sur le marché algérien.

Pour l’été 2025, la compagnie aérienne française promet l’ouverture d’une nouvelle ligne vers Alger et le renforcement de ses dessertes entre Paris CDG et Lyon – Alger.

ASL Airlines renforce sa présence sur le marché algérien

ASL Airlines devient, aujourd’hui, l’une des compagnies aériennes qui desservent le plus grand nombre d’aéroports en Algérie et celle disposant du plus vaste réseau de points de vente sur le territoire national. Le transporteur aérien devient un véritable spécialiste de la desserte de l’Algérie au départ de la France.

Pour la saison estivale 2025, ASL Airlines promet des vols fréquents au départ de l’aéroport de Paris Orly vers celui de Houari Boumediene à Alger. À partir du 30 mars 2025, la compagnie opérera un vol quotidien entre les deux destinations.

Le lancement de cette nouvelle ligne marque une étape stratégique, il permettra à ASL de se positionner comme la seule compagnie française à opérer des vols depuis les deux aéroports parisiens CDG et Orly et à destination de l’Algérie.

En plus de cette nouvelle route, ASL Airlines prévoit de renforcer le nombre de ses vols depuis Lyon vers la capitale Alger et de ses fréquences au départ de Paris CDG vers l’aéroport d’Abbane Ramdane de Bejaia.

11 lignes desservies à l’année et 3 autres pendant les vacances scolaires

Pour desservir les aéroports algériens depuis la France, pendant la période allant du 30 mars 2025 au 25 octobre 2025, ASL Airlines prévoit d’opérer ses vols selon onze lignes, à savoir :

Paris CDG – Alger : jusqu’à treize vols par semaine

Paris Orly – Alger : sept vols par semaine ;

Lyon – Alger : jusqu’à six vols par semaine ;

Lille – Alger : jusqu’à quatre liaisons aériennes par semaine ;

Lille – Oran : jusqu’à trois vols par semaine ;

Lille – Tlemcen : jusqu’à deux vols par semaine ;

Lille – Bejaïa : un vol par semaine ;

Mulhouse – Alger : un vol par semaine ;

Mulhouse – Constantine : un vol par semaine ;

Paris CDG – Bejaïa : jusqu’à quatre vols par semaine ;

Perpignan – Oran : jusqu’à deux vols par semaine.

Par ailleurs, pour les vacances scolaires, la compagnie aérienne prévoit d’ajouter trois lignes à son programme, notamment :

Paris CDG – Annaba : un vol par semaine ;

Lille – Sétif : un vol hebdomadaire ;

Mulhouse – Oran : un vol par semaine.

L’expansion de son réseau de vols entre la France et l’Algérie pendant les vacances scolaires témoigne de la volonté continue d’ASL Airlines de faciliter les déplacements entre les deux rives de la Méditerranée.

