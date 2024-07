Vols France – Algérie : ASL Airlines annonce 10% de remise pour cette catégorie

Après le lancement de son nouveau tarif, dédié pour les étudiants algériens, ASL Airlines revient dans un communiqué, pour faire part d’une nouvelle promotion permettant d’économiser jusqu’à 10% sur les prix de ses billets de voyage.

Avec plus de 13 liaisons aériennes à son programme, la compagnie aérienne française assure la desserte de sept villes algériennes au départ de cinq aéroports en France. Elle est, aujourd’hui, l’un des transporteurs aériens qui dessert le plus grand nombre d’aéroports en Algérie, au départ de l’hexagone, et celui qui dispose du plus important réseau de points de vente dans le pays.

Tarif Jeune : 10 % de remise pour les voyageurs âgés entre 12 et 26 ans

Concernant sa gamme tarifaire, ASL Airlines France propose des tarifs sur mesure, adéquats aux différents profils de ses passagers. Des plus jeunes aux Séniors, en passant par les étudiants, la compagnie aérienne permet de réserver son billet d’avion en fonction de son budget.

D’ailleurs, dans un nouveau communiqué, mis en ligne en ce 23 juillet 2024, ASL Airlines annonce le lancement d’une offre promotionnelle, dans le cadre du tarif “Jeune“. Elle propose de profiter de 10 % de réduction sur ses billets de voyage entre l’Algérie et la France, programmés pour cet été.

Le transporteur aérien a fait savoir que ce tarif concerne les passagers, âgés entre 12 et 26 ans. Il est à rappeler que la remise est déjà appliquée sur les tarifs HT et sous réserve de disponibilité, en sélectionnant le type de passager “Jeune“.

En appliquant cette nouvelle promotion sur les vols de la compagnie, au départ d’Alger vers Paris CDG, ASL Airlines affiche des billets de voyage en aller simple à partir de 75 euros. Ce tarif autorise, aussi, le transport d’un accessoire et d’un bagage en cabine de 10 kg, ainsi qu’une pièce de 23 kg en soute.

ASL Airlines lance une promotion pour les étudiants algériens

Par ailleurs, dans un précédent communiqué, ASL Airlines France a lancé une autre promotion dédiée pour les étudiants algériens, voyageant au départ de l’Algérie vers la France, pendant la nouvelle rentrée universitaire 2024/2025.

En effet, cette offre est accessible aux étudiants ayant un visa d’études à présenter à l’enregistrement. Elle permet de profiter de 10 % de réduction avec la possibilité de transporter deux pièces de bagage de 23 kg. La promotion est disponible pour une date de voyage comprise entre le lundi 2 septembre et le 7 octobre inclus, pour une période de vente du 1ᵉʳ juillet jusqu’au 7 octobre inclus.

La compagnie aérienne précise que tarif est modifiable sans frais (hors réajustement) jusqu’à 3H avant vol et il est non modifiable après vol. En revanche, les billets d’avion ne sont pas remboursables.

