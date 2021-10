Vols France – Algérie : Air France mise sur ses avions gros porteurs

Suite à la décision des autorités algériennes portant sur la réouverture partielle des frontières aériennes, le 1er juin dernier, un programme de vols internationaux a été mis en place par les mêmes autorités le 28 août 2021, afin de renforcer les lignes aériennes et augmenter le nombre des vols hebdomadaires.

En effet, ce nouveau programme a visé 64 vols chaque semaine avec sept pays, à savoir, l’Allemagne, la France, l’Espagne, la Turquie, la Russie, la Tunisie et l’Italie. 48 vols parmi les 64 sont opérés entre l’Algérie et la France, ces vols sont partagés entre les deux pays par égalité.

Malgré cela, les vols restent insuffisants face à la forte demande des clients, où les billets d’avion sont tout de suite pris et les vols immédiatement réservés après leur mise en vente dans les sites des compagnies aériennes.

Des Boeing 777 – 300 pour renforcer les liaisons aériennes avec l’Algérie

Face à cette forte demande des voyageurs sur les liaisons aériennes entre la France et l’Algérie, la compagnie aérienne Air France et sa filiale low cost Transavia ont décidé d’opérer les plus gros avions long-courriers de la flotte – des Boeing 777-300 de 468 à 472 sièges – en lieu et place des habituels monocouloirs moyen-courriers de type A320 et B737 de moins de 200 sièges, rapporte le quotidien français Les Échos.

La même source a ajouté que ce type d’appareils, réservés auparavant à assurer la desserte des Antilles et de La Réunion, sont désormais mobilisés pour assurer des navettes vers l’Algérie quotidiennement.

» Pour faire face à la demande, Air France opère déjà 7 vols par semaine en 777-300 entre Roissy-CDG et l’Algérie (6 vols sur Alger et 1 sur Oran) « , a fait savoir la même source.

Ainsi, la source a affirmé qu’à partir de demain, et jusqu’au 31 octobre, la low cost Transavia va également opérer trois vols avec des Boeing 777 affrétés à Air France, et ce, chaque semaine.