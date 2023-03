Vols été 2023 : Transavia ajoute une nouvelle ligne vers l’Algérie

La compagnie low cost Transavia compte bien gâter ses voyageurs en leur offrant une multitude de choix. En effet, en plus des trois nouvelles lignes au départ de Strasbourg et Nantes vers Alger et Constantine, elle vient d’annoncer son nouveau programme au départ de l’aéroport de Lyon, dont une nouvelle route vers le territoire national.

Avec la mise en place de cette nouvelle ligne aérienne, Transavia augmentera son réseau avec 28 destinations dans 12 pays, dont l’Algérie. Pour rappel, cette compagnie aérienne dessert déjà les aéroports de Bejaia, Constantine, Alger et Oran.

Transavia desservira Tlemcen au départ de Lyon cet été

Pour l’été 2023, Transavia prévoit de lancer de nouvelle ligne aérienne au départ de l’aéroport Saint-Exupéry de Lyon. Notamment à destination d’Antalya, mais aussi vers l’aéroport de Messali El Hadj à Tlemcen sur le territoire national.

En effet, du 5 juillet au 25 octobre 2023, la compagnie low cost compte desservir l’aéroport à raison d’une rotation en aller-retour, soit tous les mercredis à 14 h 50. Les vols retours quitteront l’aéroport de Tlemcen à 17 h 25, pour se poser à Lyon vers 20 h 40.

Par ailleurs, pour assurer la desserte de ces destinations, Transavia prévoit de mettre à disposition de ses voyageurs, son 737-800. Sur la ligne Lyon Tlemcen, elle sera en concurrence directe avec la compagnie aérienne nationale, Air Algérie.

En ce qui concerne la question des prix, Transavia propose ses billets à partir de 70 euros pour l’été 2023.

Transavia s’installe à Strasbourg pour la première fois

En termes de nouveauté, en plus de Tlemcen – Lyon, Transavia a précédemment lancé sa ligne Nantes – Constantine. Mais ce n’est pas tout. Pour l’été 2023, elle compte également desservir pour la première fois l’aéroport de Strasbourg.

Pour ce faire, la compagnie à bas prix propose sur ce réseau deux lignes aériennes à destination des aéroports d’Alger et de Constantine. Et ce à raison de deux et un vol par semaine, respectivement, à partir du 6 juillet 2023.

