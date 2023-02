Vols été 2023 : Mulhouse-Constantine à partir de 75€ chez ASL Airlines

En annonçant l’ouverture des ventes pour son programme estival, ASL Airlines a fait part de l’ouverture d’une nouvelle ligne aérienne reliant entre l’aéroport de Constantine et celui de Mulhouse. Une bonne nouvelle pour les voyageurs algériens qui ont prévu de se déplacer au départ de cette ville vers l’Algérie, pendant l’été.

En effet, pour la prochaine saison estivale et à partir du 28 avril prochain, ASL Airlines prévoit d’assurer un vol par semaine entre Mulhouse et Constantine. Notamment, tous les vendredis à 11 h 10 pour les vols allers et 13 h 20 pour le vol retour.

Vols Mulhouse – Constantine : quels sont les prix d’ASL Airlines pour l’été 2023 ?

Les membres de la diaspora profitent de la saison estivale pour rejoindre le territoire national. Cependant, pendant cette période, nombreux ceux qui se plaignent de la hausse des prix des billets de voyage. Dans ce sillage, nous avons effectué une simulation des prix pour connaitre les tarifs d’ASL Airlines pour l’été 2023.

En effet, pour son programme qui débute à partir du 28 avril 2023, ASL Airlines propose d’abord ses billets au prix de 100 euros, l’aller simple. En revanche, à compter du 5 mai prochain, les prix de cette compagnie française connaitront une baisse de leur niveau. Et ce, pour atteindre 75 euros pour un voyage en aller simple au départ de Mulhouse vers Constantine.

Par ailleurs, d’autres billets sont également disponibles pour la réservation au prix de 85 euros. C’est le cas pour les vols programmés en date du 9 juin 2023.

Hausse des prix des billets chez ASL Airlines

ASL Airline prévoit également d’augmenter à nouveau les prix de ces billets. Cette augmentation s’applique pour les billets de la route Mulhouse – Constantine. En effet, sur son site de réservation, la compagnie française affiche des allers simples au prix de 120 euros.

Encore plus, le prix de ses mêmes billets atteint les 180 euros sur certaines dates du mois de juin prochain. ASL Airlines prévoit également d’augmenter ses tarifs encore plus pour atteindre la barre des 280 euros pour un aller simple entre Mulhouse vers Constantine, programmé pour le 7 juillet 2023.

