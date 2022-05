Vols été 2022 : programme d’Air Algérie au départ de Lyon

Air Algérie sera enfin en mesure de compléter son offre de liaisons internationales pour anticiper la saison estivale. Cette dernière est généralement marquée par un record de demande, en particulier sur le réseau France. En effet, le gouvernement a permis à la compagnie nationale de consolider ses vols à destination de plusieurs villes de France sur lesquelles elle est déjà présente.

Au même titre que Marseille et Paris, la ville de Lyon est aussi concernée par le renforcement des vols; décidé par le gouvernement algérien. En effet, Lyon, qui accueille une très nombreuse population algérienne, bénéficiera de quatorze nouvelles dessertes vers l’Algérie qui seront opérées par Air Algérie.

Par conséquent, la répartition des nouvelles liaisons vers Oran et Constantine est déjà prête. De même, le programme des vols de Lyon à Sétif représente une nouveauté. Ainsi, celui-ci s’étale comme suit :

Quatre nouveaux vols par semaine sur la ligne Lyon – Oran :

AH1081 : tous les lundis et vendredis à 11h10 et Dimanche à 17h30;

Deux liaisons supplémentaires au départ de Lyon vers Constantine :

AH1461 : tous les mercredis et jeudis à 17h30;

Sur la ligne Lyon – Sétif, se sont :

Les AH1155, et ce le dimanche, lundi, jeudi et vendredi à 15h30

Bordeaux absente du nouveaux programme des ventes ?

Pour les voyageurs en provenance des villes de Marseille et de Lyon, les possibilités sont plus nombreuses. A partir de Nice et Toulouse, cette augmentation est moins significative. Outre Metz et Mulhouse, la ville de Bordeaux reste la grande absente de la nouvelle offre de vols d’Air Algérie. Pour le moment, seule Volotea opère des liaisons entre Bordeaux et Alger, mais les tarifs restent onéreux.

En ce sens, les Algériens résidant dans cette ville ne manquent pas de témoigner de leur déception suite à cette nouvelle. Lundi 23 mai 2022, plusieurs clients ont passé la nuit à attendre devant les portes de l’agence Cityvol de Bordeaux pour se procurer un billet d’avion. En effet, Cityvol reste la seule agence bordelaise proposant des billets à destination de l’Algérie. Les esprits « se sont un peu échauffés » devant cette agence de voyage, c’est en tout cas ce que rapporte le média actu.fr.

Pour rappel, ce sont 107 nouvelles liaisons qui seront opérées entre l’Algérie et la France. Ces dernières partagées notamment entre Air Algérie et Tassili Airlines. Ce qui porte le total à un peu plus de 180 vols hebdomadaires pour les transporteurs algériens sur le créneau France.

De plus, selon le principe de réciprocité instauré par le gouvernement algérien, 107 autres liaisons sont accordées à des compagnies aériennes étrangères qui excéderont aussi 180 vols par semaine avec l’Algérie. En somme, toutes compagnies confondues, on compte 360 vols hebdomadaires entre la France et l’Algérie. Cette offre est par conséquent très importante.