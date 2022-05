Vols été 2022 : des réductions au menu d’Air Algérie ?

Chez Air Algérie, les préparatifs avancent à grands pas pour entamer le nouveau programme estival, dévoilé par le gouvernement jeudi dernier, le 19 mai 2022. Les calendriers de répartition des nouveaux vols sont pratiquement finalisés. Seuls quelques détails administratifs restent à régler avant le lancement des ventes des billets à destination d’Algérie.

De son côté, Amine Andaloussi, porte-parole de la compagnie aérienne nationale Air Algérie est revenu sur cette nouvelle augmentation des vols d’Air Algérie, lors de son intervention au Echorouk TV le lundi 23 mai 2022 . En ce qui concerne le lancement des ventes, il a donné une date approximative . « Au plus tard, la vente commencera le week-end prochain » en ajoutant « Pour le début des vols, ce sera pour le début de la semaine prochaine.” Le temps d’avoir un certain taux de remplissage pour pouvoir lancer les liaisons .

Le même responsable a essayé de donner une réponse aux interrogations des voyageurs, concernant les répercussions de l’augmentation des liaisons aériennes d’Air Algérie sur les tarifs des billets “Il y aura une révision des prix suite à l’augmentation des vols” permettant ainsi à la communauté algérienne installée à l’étranger d’acquérir leurs billets et ce en application des instruction du président de la république.

Ces instructions seront mises en application pour les prochains vols de la compagnie Air Algérie. Autrement dit, les tarifs de ce transporteur vont enregistrer une forte baisse au cours de la saison estivale. En effet, tout dépendra de l’offre, dans la mesure ou les autres compagnies aériennes étrangères auront droit au même avantage qu’Air Algérie.

Quant au remboursement des billets non consommés en raison de la pandémie du Covid-19, le porte-parole du transporteur aérien national a précisé “Nous sommes à 60 % de clients remboursés ». Ainsi, les personnes en possession de billets datant de la période du Covid-19, dont la validité s’étend jusqu’au 31 décembre 2022, pourront toujours les échanger contre de nouveaux billets, dont ceux du nouveau programme.

La France, la destination phare du nouveau programme des vols

En somme, 107 nouvelles liaisons seront assurées entre la France et l’Algérie, partagées entre Air Algérie et Tassili Airlines. Ainsi, le total des vols des compagnies algériennes sur ce réseau est de plus de 180 liaisons par semaine avec la France.

Par ailleurs, en application du principe de réciprocité instauré par le gouvernement algérien, ce sont 107 autres vols qui seront accordés aux transporteurs étrangers notamment pour Air France, ASL Airlines, Volotea, Transavia, Vueling… qui permettront également de dépasser les 180 vols hebdomadaires vers l’Algérie.

En effet, en comptant toutes les compagnies aériennes, on obtient 360 vols hebdomadaires entre la France et l’Algérie, ce qui représente une très importante offre. Pour la diaspora algérienne, il ne reste plus qu’à espérer une réduction des tarifs de ces liaisons pour assurer un été tout en beauté.