Vols été 2022 : Air Algérie annonce des perturbations sur son programme

Le transporteur aérien national a entamé la vente de son nouveau programme spécial été 2022, le mois de mai dernier. Et ce, suite à la décision du ministère des transports de renforcer le nombre des liaisons aériennes et maritimes.

Par conséquent, Air Algérie a procédé à une mise en vente progressive de ses vols vers l’international. A commencer par les liaisons vers Montréal et Francfort pour, ensuite, commercialiser son programme reliant le territoire national à la France.

Cependant, en ce lundi 27 juin, la compagnie aérienne nationale a publié un nouveau communiqué sur sa page officielle. Faisant savoir, ainsi, que des perturbations au niveau des horaires de ses vols auront lieu; pendant la période allant du 28 juin jusqu’au 5 juillet 2022.

Sont concernés par ces perturbations tous les vols de la compagnie, que se soit au niveau national ou international, programmés en la période précédemment citée. En revanche, Air Algérie, dans son communiqués, n’a pas pas précisé quels sont les vols et leurs nouveaux horaires.

Cependant, pour des raisons opérationnelles, indique la compagnie; les clients d’Air Algérie sont appelés à se présenter dans leurs aéroports de départ, trois heures à l’avance. Provoquant ainsi la colère des internautes qui s’interrogent sur la nature des perturbations.

Air Algérie entame le remboursement des billets non utilisés pendant la pandémie du Covid-19

En effet, Air Algérie a fait part le jeudi 23 juin dernier, d’un ensemble de facilitations et d’avantages mises à disposition de ses clients. Et ce dans le cadre des premiers changements des billets non utilisés durant la période du covid-19.

Ainsi, Air Algérie offre la possibilité à ses clients de rembourser ou de programmer un nouveau voyage dans la même cabine sans dépenser des tarifs supplémentaires. Pour s’y faire, les détenteurs des billets non utilisés, sont appelés à s’inscrire via ce lien : https : //tktcovid.airalgerie.dz

Cependant, dans ce même communiqué, le transporteur aérien national n’a pas spécifié par ses remboursement les vols à destination de la France. Face au mécontentement de la diaspora, Air Algérie s’est exprimé une nouvelle fois pour rassurer sa clientèle. Et ce, en précisant l’état d’avancement du processus de remboursement des billets à destination de l’hexagone. En effet, pour cette destination, celle-ci enregistre a niveau de remboursement très avancé.