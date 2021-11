Vols entre l’Algérie et la France : du low cost à plus de 1000 euros

Après des longs mois d’attente, à cause de la crise sanitaire de la covid-19, la diaspora n’a pas eu le temps de se réjouir de l’ouverture, même partielle, des frontières algériennes. La joie de la reprise des vols commerciaux entre l’Algérie et la France a vite été tuée dans l’œuf par la cherté des prix des billets.

Outre la compagnie aérienne nationale, Air Algérie, plusieurs autres compagnies assurent des dessertes entre l’Algérie et la France. Quelques-unes sont même des compagnies low-cost. Un low-cost toutefois trop cher, au point ou certains Algériens décident de ne pas venir en Algérie.

Après la flambée des prix des billets l’été dernier, tout le monde s’attendait à une baisse nette à l’entrée de l’hiver, chose qui ne s’est pas déroulé, bien que les avions de plusieurs compagnies atterrissent sur le tarmac des aéroports algériens avec de plus en plus de sièges vides.

Cela n’a pas empêché des compagnies aériennes, comme Transavia ou bien ASL Airlines, de maintenir les tarifs de leurs traversées aériennes (aller-retour) très proches, et même au-dessus, de la barre tristement symbolique des 1.000 euros. Une chose qui paralyse les volontés des Algériens installés en France, notamment les couples ayant un enfant ou plus.

Des sièges vides et des prix exorbitants

Un tas d’obstacles se dressent devant les ressortissants algériens établis en France qui veulent rendre visite à leurs proches en Algérie, notamment ceux relatifs à la crise sanitaire et son lot de test PCR, mais aussi ceux portant sur la concentration des vols sur Paris, ce qui oblige ceux qui habitent dans d’autres régions à prévoir des frais supplémentaires.

Ceci dit, ce qui dissuade le plus les ressortissants Algériens est sans doute le prix de billet d’Avion. Il est naturel, quand on veut acheter plusieurs billets, surtout si on est une famille nombreuse, de se tourner vers les compagnies low-cost (bas prix). Ce qui est cependant contre intuitif, c’est que ces compagnies proposent le billet aller-retour à plus de 1.000 Euros.

En visitant le site de la compagnie Low Cost Transavia, filiale d’Air France, on se rend vite compte de la disponibilité des vols, ce qui n’était pas le cas pendant l’été. Toutefois, après avoir réservé un billet pour un vol aller-retour (Paris Orly – Alger) on s’est heurté à un prix total de 1044 euros.

Du côté de ASL Airlines, les choses ne se passent pas mieux pour les membres de la diaspora. En vérifiant sur leur site de réservation, on se rend vite compte que le prix d’un billet aller, pour un vol prévu pour le 27 novembre (Paris – Alger) coute 559 Euros. Le billet Retour, prévu quant à lui pour le 12 décembre, coute 299 Euros. Soit un total de 860 Euros.