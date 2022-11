Vols en promotion chez Transavia : Alger-Nantes à partir de 29 euros

Pour ces jours restant du mois de novembre, les compagnies aériennes ont lancé de nombreuses promotions pour permettre à leurs clients de passer les fêtes de fin d’année à l’étranger. Une occasion aussi de dénicher des billets à moindre coût.

En effet, ces promotions ont touché de nombreuses destinations sur le réseau Algérie – France. Notamment, de la part des compagnies low cost, telles que Volotea, Vueling et Transavia. Cette dernière, a récemment proposé à ces voyageurs de profiter de ses billets à partir de 56 euros vers plusieurs villes algériennes.

Mais ce n’est pas tout. Les promotions se poursuivent chez Transavia, avec des prix plus attrayants. Pour vous faire part de ces tarifs, nous avons procédé à une simulation des prix sur son site de réservations. Et nous avons sélectionné les meilleures offres pour vous.

Vols Alger – Nantes : des billets à partir de 29 euros chez Transavia

Pour ces jours restant de l’actuel mois de novembre, mais aussi pour le prochain mois de décembre 2022, Transavia propose ses billets à des tarifs intéressants. Notamment au départ d’Alger vers Nantes. En effet, sur son programme, cette dernière affiche des vols commercialisés à 78 euros pour un aller simple. C’est le cas de la liaison prévue pour le 24 novembre 2022.

Par ailleurs, cette compagnie low cost propose d’autres billets, au départ d’Alger vers Nantes, au prix de 65 euros. Ce tarif est valable pour les vols programmés pour les premiers jours du mois de décembre 2022. Y compris ceux du 1 et du 4 décembre 2022. Les réductions de Transavia ne s’arrêtent pas à ce tarif. En effet, elle propose pour les dates du 8 et 11 décembre 2022, des billets en aller simple au prix de 29 euros. Il convient de préciser que pour ce tarif, le voyageur n’a droit qu’à un bagage à main et un accessoire de 10 kg par personne.

Cependant, à partir du mardi 13 décembre prochain, les prix de ce transporteur aérien vont augmenter pour atteindre à nouveau les 65 euros. Et 127 euros, pour la période de fin d’année, notamment le 29 décembre 2022.