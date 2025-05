Vols en promotion au départ d’Alger : New York, Paris, Montréal… Air France casse les prix

Les prix des vols vers les États-Unis connaissent actuellement une baisse significative, atteignant des niveaux jamais vus dans certains cas. Plusieurs compagnies proposent des tarifs très attractifs sur des destinations comme Los Angeles et New York. Air France propose également des offres intéressantes sur ses vols au départ d’Alger.

Les prix des billets d’avion pour les États-Unis d’Amérique n’ont jamais été aussi bas. Selon les experts de ce domaine, cette chute s’explique par la diminution des voyages touristiques et d’Affaires. C’est donc le moment idéal pour ceux qui souhaitent visiter cette destination sans se ruiner.

Quel que soit le motif de cette baisse, la conséquence directe est une offre excédant sur la demande à destination des USA. Par conséquent, les compagnies aériennes cherchant à remplir leurs avions proposent des tarifs plus attractifs pour stimuler les réservations. C’est le cas d’Air France.

Air France met en promotion ses billets de voyage depuis Alger

Sur son site de réservation, la compagnie aérienne française met en vente ses billets de voyage depuis Alger vers les États-Unis d’Amérique à des tarifs attractifs. Plusieurs villes sont concernées, l’occasion pour les voyageurs algériens de profiter de cette baisse des prix.

Les nouveaux tarifs d’Air France au départ de l’aéroport d’Alger s’affichent comme suit :

À destination de Denver : à partir de 101 188 dinars ;

: à partir de 101 188 dinars ; Vers l’aéroport de Boston : au prix de 89 400 dinars algériens ;

: au prix de 89 400 dinars algériens ; À destination d’Atlanta : au prix de 94 240 Dzd ;

: au prix de 94 240 Dzd ; vers l’aéroport de New York : au prix de 87 540 dinars ;

: au prix de 87 540 dinars ; Depuis Alger vers Chicago : au prix de 94 288 dinars ;

: au prix de 94 288 dinars ; À destination de Washington : à partir de 78 048 DZD.

Rappelons, ces tarifs s’appliquent sur les vols en aller-retour d’Air France, avec notamment une escale. Les taxes, surcharges et frais de réservation sont compris. Cependant, les prix affichés peuvent varier en fonction de la disponibilité des billets, indique la compagnie.

Montréal et Paris sont concernées par les nouvelles promotions

En plus des vols à destination des États-Unis d’Amérique, Air France affiche d’autres promotions sur ses billets de voyage au départ de l’aéroport d’Alger Houari Boumediene. En effet, le transporteur propose en vente un aller-retour entre Alger et Montréal au prix de 90 163 dinars. Le voyage en aller simple et en classe économique est commercialisé à partir de 45 000 dinars.

Sur le réseau de la compagnie en France, les vols Alger — Paris, l’une des lignes les plus fréquentées de la compagnie, sont proposés au prix de 21 124 dinars, le voyage en aller-retour en classe économique.

Par ailleurs, pour profiter de cette promotion, Air France exige de réserver son voyage au moins 14 jours avant la date du départ, et une durée de voyage comprise entre six jours et douze mois.

