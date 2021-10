Vols Dubaï – Alger : le prix du billet bat tous les records

La bonne nouvelle de la réouverture partielle des frontières aériennes en Algérie annoncée le 1er juin dernier n’est pas venu seule. En effet, beaucoup ont déploré le nombre de vols programmés. C’est suite à la forte hausse de la demande, le ministère des Transports a annoncé le 11 octobre à travers un communiqué l’ajout des vols supplémentaires dans un nouveau programme pour Air Algérie.

Qui dit nouveaux vols dit nouvelles destinations : Londres et Dubaï sont maintenant sur le programme, avec une augmentation des vols vers l’Allemagne, l’Italie, la Turquie et l’Espagne.

Cependant, la cherté des billets pourrait refroidir certains. Cela a été le cas pour les billets vers l’Algérie proposés par l’agence Lidl Voyages. Sur le programme des vols du 22 au 29 octobre pour 1802 euros l’aller-retour, et ce, pour la ligne Paris – Alger, tandis que pour l’autre ligne, à savoir Paris – Oran, le prix a légèrement baissé, estimé à 966 euros l’aller-retour.

Que demande les voyageurs?

Certes, le nombre de vols a été augmenté, mais on ne peut que constater et être choqué par le prix excessivement cher de certains billets à l’exemple des tarifs fixés par Air Algérie pour Dubaï et Londres.

Pour revenir de l’Emirat bling-bling, départ prévu lundi 25 octobre, le billet d’un aller simple coûte près de 1000 euros (997 euros). Et si on veut rentrer du Grand Brouillard, un aller simple pour la date du mardi 26 octobre est fixé à partir de 525 livres sterling.

Pour rappel voici les vols ajoutés pour Dubaï et Londres :

« Alger – Dubaï » le départ programmé dimanche à 11h et le retour lundi à 16h30 et un départ jeudi à 17h et le retour vendredi à 14h30.

« Alger – Londres » est programmé mardi et jeudi à 10h30 et le retour à 14h.