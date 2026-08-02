Vols Dubaï – Alger : Emirates confirme le retour de sa liaison, voici quand

Alors que la compagnie de Dubaï s’adapte aux tensions géopolitiques au Moyen-Orient en retirant six destinations de son programme d’août 2026, une très bonne nouvelle se détache pour le Maghreb : le retour confirmé des vols Emirates vers Alger.

Selon les données de planification compilées par Cirium, la compagnie émiratie réajuste ses capacités et remet le cap sur la capitale algérienne cet été.

En effet, Emirates prévoit de relancer plusieurs de ces vols dès la rentrée, avec des dates de reprise déjà arrêtées pour quatre d’entre eux. Seule ombre au tableau : Téhéran et Damas demeurent hors programme sans horizon de retour, en raison d’un contexte sécuritaire et réglementaire jugé trop incertain.

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Emirates annonce le retour de ses vols vers Alger

Parmi les lignes réactivées, la liaison Dubaï-Bagdad reprendra à partir du 1er octobre avec un vol quotidien. La route sera opérée exclusivement en Airbus A350 (en configurations de 298 et 312 sièges). Cette reprise marque la fin d’une période d’instabilité pour la ligne irakienne, interrompue mi-mars, brièvement rétablie en mai, puis de nouveau suspendue.

D’autres destinations réintégreront le réseau encore plus rapidement. Dès le 1er septembre, Alger fera son retour en Boeing 777-300ER, tout comme Bahreïn, qui bénéficiera de l’Airbus A350.

Par ailleurs, le lendemain, 2 septembre, ce sera au tour de Bassora d’être de nouveau desservie à raison de cinq vols par semaine, partagés entre Boeing 777-200LR et 777-300ER.

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Un réseau qui reste tributaire du contexte régional

À l’inverse, l’horizon reste totalement bouché pour Téhéran et Damas. Suspendue depuis mars 2026 suite aux tensions géopolitiques en Iran, la desserte de Téhéran ne dispose d’aucune date de reprise. La situation est tout aussi figée pour Damas, interrompue dès novembre 2025.

Le rétablissement de ces liaisons dépendra entièrement des futures garanties de sécurité et des feu verts réglementaires pour le survol de la région.

Cette coupe temporaire témoigne des défis opérationnels constants relevés par Emirates cette année. Face aux crises militaires régionales et aux contraintes de survol, la compagnie émiratie doit faire preuve d’une flexibilité permanente pour réorganiser ses liaisons, particulièrement au Moyen-Orient et dans le Levant.

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