Vols du Hadj 2025 : Air Algérie fixe la date d’ouverture des réservations

Air Algérie et l’Office national du Pèlerinage et de la Omra ont annoncé que les réservations pour les vols vers les lieux saints ouvriront le lundi 17 mars 2025. À compter de cette date, les futurs pèlerins algériens pourront acheter leurs billets de voyage.

Dans un nouveau communiqué, mis en ligne en ce dimanche 16 mars, la compagnie aérienne nationale annonce la date d’ouverture des réservations pour les futurs pèlerins algériens, souhaitant réserver leurs billets.

Vols vers les terres saintes : les réservations ouvertes à partir du 17 mars 2025

L’Office national du Hadj et de la Omra, ainsi que la compagnie aérienne nationale Air Algérie, informent l’ensemble des pèlerins, concernés par la nouvelle saison 2025, que l’opération de réservation des billets d’avion vers les lieux saints débutera exclusivement via le portail algérien, Bawabet El Hadj (cliquer ici), et l’application mobile Rakb El Hadjidj.

Par ailleurs, l’opération sera ouverte à partir du lundi 17 mars 2025, à partir de 12 h 00. Les citoyens concernés sont appelés à respecter la date et l’heure de la réservation, car elles sont définitives et non modifiables. Cette mesure s’applique à tous les pèlerins, qu’ils aient choisi de voyager avec l’office national du Hadj et de la Omra ou avec les agences de voyages et de tourisme, durant cette saison.

Air Algérie avertit les pèlerins

Dans un précédent communiqué, Air Algérie a appelé les pèlerins à confirmer leur choix de vol pour le Hadj de manière définitive, tout en soulignant que la réservation n’est pas modifiable.

Par conséquent, les pèlerins algériens sont appelés à « veiller à choisir le vol qui leur convient avec soin, afin d’éviter tout obstacle qui pourrait les empêcher de voyager et d’accomplir leurs rites en toute facilité« , lit-on sur le communiqué de la compagnie.

Selon la même source, le non-respect de cette procédure pourrait entraîner la perte de la carte Nusuk du pèlerin, avec un risque de non-remboursement des frais payés.

Pour rappel, dans une précédente déclaration à la presse, le PDG d’Air Algérie, Hamza Benhamouda, a fait savoir que sa compagnie a pris les dispositions nécessaires pour organiser 78 vols à destination des aéroports de Jeddah et de Médine en Arabie saoudite. Le premier vol est prévu pour le 8 ou le 9 mai 2025.

Air Algérie transportera 50% du quota des pèlerins algériens (41 300 pèlerins) et les deux compagnies aériennes saoudiennes assureront le transport du reste des pèlerins.

