Vols directs Alger-Saint Petersbourg : Air Algérie lance une nouvelle liaison aérienne

Bonne nouvelle pour les voyageurs entre Saint-Pétersbourg et Alger, une ligne aérienne directe sera bientôt lancée entre les deux villes. Cette annonce a été faite par le service de presse de la société opératrice de l’aéroport international Pulkovo.

Des vols directs entre Alger et Saint Petersbourg dès le 27 juillet chez Air Algérie

Cette nouvelle liaison aérienne directe entre Saint-Pétersbourg et Alger facilitera les échanges et renforcera les liens entre les deux villes. Les voyageurs auront désormais la possibilité de voyager plus rapidement et plus commodément, contribuant ainsi à stimuler les échanges économiques et culturels entre la Russie et l’Algérie.

La compagnie Air Algérie effectuera ces vols trois fois par semaine, les mardis, jeudis et dimanches à partir du 27 juillet, à bord de ses avions Boeing 737-800.

L’aéroport d’Alger possède une position stratégique pour les voyageurs russes, il représente une plate-forme de correspondance majeure permettant ainsi aux passagers de rejoindre plus de 75 destinations en Europe, en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord. Cette expansion des vols directs entre Saint-Pétersbourg et Alger témoigne de l’intention d’approfondir le partenariat stratégique entre la Russie et l’Algérie.

Tourisme en Russie : Air Algérie affiche ses ambitions

Dans ce sillage, le PDG d’Air Algérie, Yacine Benslimane, a fait savoir que l’Algérie s’attend à une augmentation des touristes russes venant découvrir les richesses du pays. Pour rappel, une liaison aérienne directe existe déjà entre Moscou et Alger, assurée par la compagnie Air Algérie, avec trois vols par semaine.

Ainsi, et suite à la visite d’État du président Tebboune en Russie en juin, les opérateurs touristiques des deux pays collaborent pour créer des produits adéquats aux voyageurs russes et algériens.