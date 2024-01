Vols directs Alger – New York : le projet connaît « des avancées notables »

La compagnie aérienne nationale poursuit le déploiement de son réseau en Afrique et Asie, en Europe et en Amérique. Et promet l’ouverture de 12 nouvelles lignes. Cependant, la route aérienne reliant entre l’aéroport d’Alger vers celui de New York reste la plus attendue par les voyageurs algériens.

En effet, à défaut d’un vol direct reliant entre Alger et New York, les voyageurs algériens et les membres de la diaspora sont contraints de faire appel à des compagnies aériennes étrangères et de passer par des escales pour arriver à leurs destinations.

Le lancement de la ligne Alger – New York connaît des avancées notables

Une rencontre entre l’ambassadrice US en Algérie, Elisabeth Moore Aubin, et le président de l’agence nationale de l’aviation civile, l’ANAC, Hamza Benhammouda a eu lieu dimanche dernier pour discuter du projet de l’ouverture de cette ligne, longtemps resté sur la table.

Dans un communiqué mis en ligne, sur sa page officielle, l’ambassade des USA en Algérie explique que cette rencontre était « prometteuse et le projet connaît des avancées notables ». De quoi espérer le lancement de cette ligne tant attendue très prochainement.

Pour rappel, la représentation diplomatique en Algérie a, précédemment, indiqué que les autorités algériennes et américaines se sont mis d’accord sur la nécessité d’entamer rapidement les discussions au sujet de l’Open Skies. Par ailleurs, l’ouverture de cette nouvelle ligne permettra de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays, mais aussi de renforcer la position de l’Algérie comme une plaque tournante régionale reliant le contient africain à d’autres destinations internationales.

| À LIRE AUSSI :

>> Transport aérien : vers le renforcement du dispositif de contrôle des voyageurs

>> Vols Alger – New York : promotion exceptionnelle chez Air France pour janvier 2024