Vols directs Alger – New York : l’ambassadrice US donne des nouvelles du projet

Le lancement de la ligne aérienne directe reliant l’aéroport d’Alger à New York se fait attendre, suscitant une impatience croissante au sein de la diaspora algérienne établie aux États-Unis d’Amérique. Dans une récente déclaration, l’ambassadrice Elizabeth Moore Aubin est revenue sur l’état d’avancement de ce projet, tant attendu.

Dans un entretien accordé au journal El Moujahid, l’ambassadrice des USA à Alger a donné des nouvelles de l’état d’avancement du projet de lancement des vols directs reliant entre ses deux pays.

Ligne aérienne directe entre Alger et New York : où en est le projet ?

Alors que le PDG de la compagnie aérienne nationale, Hamza Benhamouda, a annoncé que le lancement de cette route aérienne est prévu pour le moyen terme, Elizabeth Moore Aubin explique que les autorités de son pays sont en train de négocier avec l’Algérie sur le lancement de cette liaison.

« Les États-Unis sont heureux de poursuivre le dialogue avec le gouvernement algérien concernant le lancement d’un vol direct entre Alger et New York« , a-t-elle déclaré en précisant que des rencontres avec des responsables clés du secteur du transport et de l’aviation ont eu lieu. Et ce pour discuter de la prochaine étape de ce processus.

D’ailleurs, Aubin indique que le déroulement des négociations techniques est prévu dans un avenir proche, sans donner de détails précis sur la date du lancement de cette ligne. « Une fois lancé, un vol direct propulserait notre relation à un niveau supérieur, renforçant notre partenariat grâce à un commerce bilatéral accru et des liens culturels plus forts, tout en consolidant le rôle de l’Algérie en tant que hub régional de transport et d’aviation« , rappelle-t-elle.

En effet, cette attente illustre un besoin crucial de connexion directe entre les deux pays, facilitant les déplacements et renforçant les liens économiques et culturels entre les deux populations.

De nouvelles destinations au programme d’Air Algérie

Air Algérie annonce une expansion significative de son réseau international pour 2025. La compagnie prévoit le lancement d’une nouvelle liaison entre Alger et Abuja au Nigeria, en avril 2025, renforçant ainsi sa présence sur le continent africain.

Pour la saison estivale, la compagnie nationale algérienne introduit quatre vols hebdomadaires vers Londres Stansted et projette des liaisons vers Amsterdam pour l’hiver prochain. Le projet très attendu de la ligne Alger-New York est toujours à l’étude pour une mise en service à moyen terme.

Concernant le Hadj 2025, Air Algérie organisera 78 vols vers Jeddah et Médine, assurant le transport de 50% des pèlerins algériens (41 300 personnes). Le premier vol est programmé pour début mai 2025. La compagnie a également lancé une ligne de fret vers l’Arabie Saoudite.

