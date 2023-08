Vols depuis l’Algérie : les promos de retour chez ASL Airlines

La rentrée approche à grands pas et les voyageurs algériens ayant passé leurs vacances d’été sur le territoire national commencent déjà à faire leurs valises et à reprendre leurs chemins vers leurs pays de résidence. Cependant, en cette période, les prix des billets de voyages flambent, notamment ceux des vols vers la France.

En effet, chez certaines compagnies aériennes, le prix d’un billet en aller simple, depuis l’Algérie vers la France, atteint les 800 euros en cette période. Un prix excessif notamment pour les budgets modestes.

Vols Algérie – France : ASL Airlines commercialise ses billets à partir de 48 euros

Pour vous aide à économiser quelques euros de plus sur votre budget voyage, nous avons effectué une simulation pour vous sélectionner les meilleures dates pour vos réservations. Chez ASL Airlines, la compagnie aérienne affiche quelques prix intéressants au départ d’Alger.

Sur la ligne Alger – Lille, la compagnie française baisse ses prix pour le mois de septembre prochain. D’ailleurs, elle affiche ses billets au prix de 78 euros. C’est le cas pour les vols programmés en date du 26 septembre prochain. Sur La ligne reliant entre l’aéroport d’Alger et celui de Lyon, ASL Airlines propose aussi ses billets au prix de 53 euros. Et ce, pour les liaisons programmées pour le 25 septembre prochain.

Par ailleurs, les vols programmés au départ d’Alger vers Bâle-Mulhouse sont les liaisons qui bénéficient de l’offre de la plus avantageuse. Sur cette route, ASL Airlines propose ses billets au prix de 88 euros, pour le 15 et 22 septembre prochain. Les passagers qui envisagent de retarder leurs vols jusqu’au mois d’octobre, pourront profiter des tarifs d’ASL Airlines qui sont encore plus réduits. À titre d’exemples, les vols programmés pour le 29 septembre et le 6 octobre 2023, qui sont proposés aux prix de 58 et 48 euros, pour un billet en aller simple en classe économique.

