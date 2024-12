Vols depuis la Turquie : une nouvelle compagnie low cost fait son entrée sur le marché algérien

Un nouveau transporteur low cost fait son entrée sur le marché algérien. Il s’agit de AJet, filiale de la compagnie Turkish Airlines, qui vient d’annoncer le lancement de ces nouveaux vols au départ de trois villes en Turquie et à destination de l’Algérie.

Jusqu’à présent, le créneau Turquie – Algérie est occupé principalement par la compagnie aérienne nationale, Air Algérie, et sa concurrente Turkish Airlines. Toutes les deux desservent l’aéroport de Houari Boumediene à Alger au départ d’Istanbul.

AJet annonce trois nouveaux vols et des prix compétitifs

En effet, AJet vient d’annoncer son arrivée imminente sur le marché algérien. La compagnie low cost vient renforcer la concurrence aux côtés d’Air Algérie et de Turkish Airlines, en proposant un large choix de destinations et des prix plus économiques.

En parlant de destinations, la compagnie low cost prévoit de desservir les aéroports d’Alger, d’Oran et de Constantine, au départ d’Istanbul, d’Ankara et d’Antalya, au rythme de plusieurs vols réguliers, programmés à partir du 25 décembre 2024.

Par sa présence sur le Marché algérien, AJet aspire à renforcer les relations culturelles, commerciales et touristiques entre les deux pays.

Istanbul – Alger accessible à moins de 100 euros chez AJet

Par ailleurs, dans le cadre de son offre, la compagnie aérienne turque promet de rendre le voyage par avion accessible à tout le monde, grâce à des formules exceptionnelles, des prix compétitifs et surtout des services de qualité.

Sur son site de réservation, AJet met déjà en vente ses vols directs au départ de l’aéroport d’Istanbul à destination de de l’aéroport de Houari Boumediene au prix de 93.94 euros, le prix d’un voyage en aller simple, en classe économique.

Ce tarif s’inscrit dans le cadre de l’offre Basic de la compagnie qui autorise le transport d’une seule pièce de bagage de 8 kg en cabine. AJet propose aussi des billets ECOJET qui, en plus du bagage en cabine, autorisent le transport d’une pièce de 20 kg en soute, le tout au prix de 115.76 euros.

Sur le créneau Istanbul – Alger, AJet prévoit l’inauguration de son premier vol vers l’Algérie en date du 6 janvier 2025.

