Vols depuis la Turquie : une nouvelle compagnie low cost débarque à l’aéroport d’Alger

L’approche de la saison estivale voit les compagnies aériennes, notamment Pegasus Airlines, développer leur présence en Algérie, offrant aux voyageurs un plus grand éventail de destinations et intensifiant la concurrence entre les transporteurs aériens.

En effet, l’aéroport international d’Alger accueillera prochainement les avions d’une nouvelle compagnie aérienne qui desservira le territoire national au départ de la Turquie.

Vols Istanbul – Alger : la low cost Pegasus Airlines annonce l’ouverture d’une nouvelle ligne aérienne

L’offre de transport aérien algérien va s’étoffer prochainement avec l’arrivée d’une nouvelle compagnie. Pegasus Airlines, un transporteur low cost turc, vient d’annoncer le lancement d’une nouvelle liaison aérienne entre l’aéroport de Sabiha Gökçen à Istanbul et Houari Boumediene à Alger.

En effet, la compagnie aérienne prévoit de desservir ce créneau à raison de cinq vols par semaine pour répondre à la forte demande des vols entre les deux pays. Selon le communiqué de la compagnie, les vols devront débuter le 23 mai 2025.

Pegasus Airlines vient dynamiser ce marché en proposant notamment des vols Istanbul – Alger à des tarifs attractifs débutant à 139 euros, un prix qui reste intéressant notamment pour des billets de voyage durant la saison estivale. « Nous proposons désormais des vols directs d’Istanbul vers Alger à partir du 23 mai. Découvrez la richesse de la culture algérienne ! Réservez dès maintenant sur l’application Pegasus ou sur flypgs.com« , annonce la compagnie.

Les compagnies turques en forte présence sur le marché des vols vers l’Algérie

Cette expansion confronte Air Algérie, acteur historique de la ligne Alger – Istanbul, à une concurrence sans précédent. En effet, à l’approche de l’été, cette ligne, réputée pour son attractivité et sa rentabilité, devient un enjeu commercial majeur.

Pleinement conscientes de l’importance de cet enjeu, les compagnies aériennes turques adoptent une stratégie axée sur des prix attractifs, des horaires flexibles et une expérience client améliorée. Et ce afin de s’approprier une partie de ce flux de passagers. Pegasus Airlines, connue pour son modèle économique à bas coûts, n’est pas la seule à mener cette offensive.

En plus de la compagnie nationale Air Algérie, d’autres transporteurs turcs, à l’exemple de Turkish Airlines et d’Ajet, une nouvelle venue sur le marché algérien, se positionnent aussi sur ce créneau pour renforcer leur présence en Algérie. Cette stratégie s’appuie notamment sur la réputation de la Turquie comme une destination touristique de premier plan, mais aussi sur les liens historiques, culturels et économiques entre les deux pays. Rappelons, durant la saison estivale, la demande sur les vols vers Istanbul augmente significativement chez les Algériens souhaitant visiter cette ville, ou voyager vers d’autres destinations.

