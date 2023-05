Vols depuis la Tunisie : Nouvelair change de terminal à l’aéroport d’Alger

Aux portes de la saison estivale, les préparatifs se multiplient pour donner aux touristes et aux voyageurs algériens d’avoir une meilleure expérience de voyage. Et assurer un passage vers le territoire national plus agréable. Dans ce sillage, l’aéroport d’Alger a précédemment annoncé une série de nouveautés, comprenant la mise en place de nouveau dispositifs et services en faveur de ses voyageurs.

En s’adressant aux passagers qui ont prévu de voyager au départ de cette enceinte aéroportuaire en réservant sur le vol Alger – Tunis, l’aéroport d’Alger annonce du nouveau concernant la compagnie aérienne Nouvelair.

Aéroport d’Alger : Nouvelair transfère ses vols

Dans un communiqué publié sur sa page officiel, en ce 2 mai 2023, l’aéroport d’Alger a fait part d’un changement important au sujet des vols programmés par la compagnie aérienne tunisienne Nouvelair. Il s’agit notamment du transfert de ses vols vers un nouveau terminal.

En effet, désormais, les vols de Nouvelair seront opérés à partir du Terminal ouest. Et ce, au lieu du terminal 1, lit-on dans le communiqué de l’aéroport d’Alger. Ce dernier invite également les voyageurs de faire preuve de compréhension et de prendre leurs précautions.

Programme été 2023 : Nouvelair augmente le nombre de ses vols vers l’Algérie

En effet, pour bien préparer la saison estivale et répondre à la demande croissante des voyageurs algériens et tunisiens. Nouvelair a décidé de renforcer son programme aérien vers l’Algérie. En effet, elle a précédemment annoncé un premier renforcement qui sera effectué en ce mois de mai 2023.

Par ailleurs, à partir du mois de juin 2023, Nouvelair prévoit de passer le nombre de ses vols, entre Alger et Tunis, de trois à quatre liaisons par semaine. Et ce, tous les dimanches, mardi, mercredis et jeudis.

