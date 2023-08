Vols depuis la France : vers l’augmentation des prix des billets d’avion en 2024

Hier, le gouvernement français a annoncé son son intention de renforcer la taxe sur les prix des billets d’avion. Cette mesure, qui devrait entrer en vigueur d’ici janvier 2024, pourrait bien mettre à mal le portefeuille de la diaspora algérienne de France.

Destinée à financer le secteur du transport ferroviaire, cette mesure concernera toutes les compagnies aériennes ayant des vols à départ de la France. Pour ce qui est du montant exact ajouté aux prix, le ministre des Transports français indique qu’il s’agira de « quelques euros supplémentaires par billet » seulement.

Voyage en avion depuis la France : nouvelle taxe sur les billets en 2024

La décision de renforcer la taxe sur les billets d’avion impacte le peuple français dans sa totalité, mais ce sont surtout les familles de la diaspora algérienne, tunisienne et marocaine, qui ont l’habitude de voyager fréquemment entre la France et leurs pays d’origine, qui en pâtiront le plus. En particulier pendant les vacances et les périodes de retrouvailles familiales.

“Nous renforcerons une taxe sur les billets d’avion dans le budget de 2024” déclare @CBeaune, ministre des Transports pic.twitter.com/8URfFJTOJa — RMC (@RMCInfo) August 7, 2023

Pour ces voyageurs, une hausse de « quelques euros » par billet peut rapidement s’additionner, entraînant une augmentation significative du coût total d’un voyage en famille.

Cette augmentation intervient également au moment où les tarifs des billets d’avion vers les pays du Maghreb, y compris l’Algérie, ont tendance à augmenter en raison de la forte demande estivale. L’impact de cette hausse de tarif permanente ajoutée à la nouvelle taxe pourrait peser lourdement sur le budget des familles maghrébines de France.

Retraités vivants à l’étranger : vers la mise en place d’une nouvelle mesure pour lutter contre la fraude en France

Parce que le phénomène de fraude est très présent chez les retraités du système français vivant à l’étranger, le gouvernement a décidé de mettre en place une nouvelle mesure d’identification.

Au lieu de présenter un certificat d’existence validé par une autorité compétente (mairie, ambassade, commissariat…), les retraités devront désormais utiliser une application mobile de la reconnaissance faciale.

L’application sera utile pour capturer les données biométriques de la personne en question et vérifier l’authenticité du titre d’identité présenté directement, sans passer par les voies bureaucratiques.