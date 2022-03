Vols depuis la France : Tunisair lance une promotion pour Été 2022

Depuis Juin 2021, les billets d’avion à destination de l’Algérie se sont vendus à des tarifs très élevés. En effet, et compte tenu du fait que la demande est largement supérieure à l’offre, les voyages en Algérie apparaissent comme étant un luxe exclusivement réservé à certains privilégiés.

De ce fait, la diaspora algérienne reste sur sa faim et les critiques face aux prix pratiqués par les compagnies aériennes en direction de l’Algérie restent réguliers.

Contrairement à l’Algérie, La Tunisie ouvre les portes de la saison estivale sur des promotions, en particulier chez Tunisair. En effet, celle-ci a déclaré, lundi 21 mars de l’année en cours, avoir étendu son offre promotionnelle « Early Purchase » jusqu’au 5 avril 2022.

Cette promotion fait profiter les voyageurs de billets à bas prix pour cet été s’ils réservent dès maintenant. La proposition est applicable aux vols au départ de l’Europe, du Maroc ainsi que du Canada, explique Tunisair.

En revanche, ces prix permettent de disposer d’une franchise de bagages à hauteur d’une pièce de 32 Kg pour l’Europe et le Maroc ainsi que deux pièces de 23Kg chacune pour le Canada.

Il faut savoir que Tunisair a fait de même pour l’été 2021 et a lancé des promotions de billets et une communication massive destinée aux voyageurs venant de France. La compagnie tunisienne a ajusté ses tarifs pour séduire les passagers en leur offrant des vols modifiables et remboursables à partir de la France avec une importante marge de bagages pouvant aller jusqu’à 32 kg.

Des offres qui n’ont pas laissé les algériens résidant en France de marbre. Pour ceux-ci, il vaut mieux passer par la Tunisie que de payer des sommes exorbitantes, comme celles proposées par les compagnies aériennes algériennes.

Face à la question de baisse des prix, Air Algérie s’exprime

Dans sa déclaration à la presse, le chargé de la communication de la compagnie Air Algérie, Amine Andaloussi, a indiqué que « il y aura certainement une baisse des tarifs, mais nous ne pouvons pas avancer à quelle hauteur ». En effet, le coût des billets est défini en fonction de plusieurs paramètres, estime le responsable de la compagnie aérienne, qui affirme toutefois que c’est l’offre et la demande qui déterminent les prix. « Il y aura une grille de prix qui comprendra des prix bas et des prix élevés, en fonction du remplissage de l’avion », a indiqué le responsable.

Comme souligné par le porte-parole à de nombreuses reprises, en raison des contraintes liées à la pandémie, Air Algérie ne peut assurer qu’un nombre réduit de vols. D’où les coûts qui ont grimpé et découragé de plus en plus de voyageurs.

« La concurrence est venue avec de gros avions. Mais nous avons vu que malgré la forte demande, les compagnies étrangères ont toujours des sièges disponibles et à des prix très élevés », a-t-il précisé, en ajoutant qu’en même temps, les vols de la compagnie nationale étaient complets.