Vols depuis la France : les prix d’Air Algérie pour le ramadan 2023

Le mois du ramadan s’approche à grand pas et les membres de la diaspora algérienne à l’étranger songe déjà de programmer leurs voyages vers l’Algérie. Et ce, pour passer le mois sacré aux côtés de leurs familles et leurs proches sur le territoire national.

Par ailleurs, pour voyager en famille pendant cette période, ces voyageurs guettent les sites de réservations à la recherche des bons plans. Et ce, pour soulager leurs budgets voyage. Une tache qui reste difficile, notamment lors de cette période.

Dans ce sillage, de nombreux transporteurs aériens ont lancé plusieurs promotions pour permettre à ses algériens de voyager à moindre cout. Mais cela semble insuffisant. De son compté, la compagnie nationale aérienne a également lancé, ces derniers temps, plusieurs offres tarifaires pour ce mois de janvier. Mais qu’en est-il du mois de ramadan 2023 ?

Vols au départ de la France : quels sont les prix d’Air Algérie pour le ramadan 2023 ?

Pour connaitre le niveau des prix fixé par Air Algérie pour le mois de ramadan 2023, nous avons effectué une simulation des prix sur certaines lignes, au départ de la France, de la compagnie. À titre d’exemple, sur sa ligne Nice – Alger, Air Algérie affiche ses billets en aller simple au prix de 117 euros. Ce tarif s’applique, notamment, pour le mois de mars, mais aussi pour le début du mois d’avril 2023. Cependant, à partir du 13 avril, ces tarifs vont connaitre une certaine hausse pour atteindre la somme de 209 euros.

Par ailleurs, Air Algérie dessert l’aéroport de Sétif à partir de celui de Lyon au même tarif. Notamment à 116 euros, l’aller simple, pour le mois de mars. Et à partir de 208 euros, le même billet, en avril 2023. Ce tarif va connaitre à nouveau une baisse pour atteindre les 116 euros, vers la fin du mois de ramadan 2023.

Au départ de la France, Air Algérie assure la desserte de l’aéroport de Bejaia au départ de celui de Paris Orly. Sur cette route. La compagnie nationale aérienne offre ses billets au prix de 136 euros pour un aller simple. Et ce, pour les vols programmés entre le 23 mars et le 17 avril 2023.

Dans son programme, Air Algérie assure le transport des voyageurs au départ de Paris vers Oran. Les passagers désireux de passer le mois de ramadan en Algérie doivent dépenser la somme de 136 euros. Et ce, pour se procurer un billet aller simple avec Air Algérie. Cependant, à partir du 17 avril 2023, ces prix vont grimper pour atteindre les 271 euros.

| SUR LE MÊME THÈME :

>> Vols été 2023 : quels sont les prix des billets chez Air Algérie ?

>> Voyager en février 2023: Alger-Paris à partir de 31€ chez ASL Airlines