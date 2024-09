Vols depuis la France : l’Algérie parmi les destinations les plus fréquentées (DGAC)

Plusieurs compagnies aériennes desservent l’Algérie au départ de la France, offrant un programme varié pour satisfaire la forte demande exprimée par la diaspora. Dans ce sillage, la DGAC a, ainsi, dévoilé la liste des destinations les plus fréquentées depuis les aéroports français.

Une récente enquête menée par la direction de l’aviation civile en France met en lumière les profils des passagers des vols au départ des aéroports français, leurs destinations, ainsi que leurs motifs de voyage. Selon ce rapport, l’Algérie figure parmi les destinations les plus fréquentées.

Les voyageurs à destination de l’Algérie plus nombreux que ceux voyageant au Maroc

Selon cette enquête menée auprès des passagers de 10 aéroports français, l’Algérie figure parmi les destinations les plus fréquentées en 2023, selon l’étude réalisée par la DGAC et l’IFOP. Par ailleurs, les Algériens comptent, aussi, parmi les personnes qui voyagent le plus au départ de la France.

En effet, la destination Algérie représente 4.1 des départs, des voyageurs étrangers, enregistrés depuis les aéroports en France. Concernant les départs de ces passagers vers leurs pays d’origine, les Américains arrivent en tête de la liste avec un taux de 11.7%, suivis par les ressortissants du Royaume-Uni, l’Italie, l’Espagne, l’Allemagne et le Portugal.

Ce classement se poursuit avec l’Algérie et le Maroc qui enregistrent, respectivement, un taux de 4.1% et 3.7 %.

Les loisirs, premiers motifs pour s’envoler

L’enquête de la DGAC révèle, par ailleurs, que 51% des passagers dans les salles d’embarquement sont des femmes. Contrairement à la majorité des idées reçues, les employés, les ouvriers et les inactifs constituent les plus grands voyageurs à hauteur de 57 %.

Par ailleurs, le rapport met en avant les motifs de voyage depuis et vers les aéroports français. Interrogés sur les raisons principales de leur voyage, les passagers, au départ des dix aéroports les plus fréquentés en France, ont choisi à 51 % de voyager pour passer leurs vacances et pour des raisons de loisirs.

Cette liste se complète par les visites familiales à 25 % et les voyages professionnels représentent uniquement 19%. La DGAC constate aussi une évolution des voyages effectués par les jeunes, par rapport à 2016. En effet, 45% des voyageurs interrogés en 2023 ont moins de 35 ans.

L’enquête se penche, aussi, sur la nature des billets d’avion achetés. À 35%, ces voyageurs préfèrent réserver leurs billets à l’avance. La classe économique reste toujours majoritaire, tandis que la Premium économique et la classe affaires représentent respectivement 94 % et 2% des réservations.

Des billets achetés en vols secs

Par ailleurs, les résultats de ce rapport montrent que les voyageurs au départ de la France achètent leurs billets de voyage auprès des compagnies aériennes à 59 %, et auprès des agences de voyages et via les comparateurs de vols à 19 %.

De plus, 89% des personnes interrogées ont déclaré avoir acheté un vol sec, notamment des allers-retours, tandis que les autres optent pour des forfaits proposant d’autres services tels que : l’hébergement, location de voiture, circuit, restauration…

Toujours concernant les options complémentaires, la Franchise bagages en soute reste la plus demandée à 18%, suivie par la présélection de siège en avion à 17%. En revanche, les autres voyageurs optent pour la franchise bagages en cabine et l’embarquement prioritaire.

