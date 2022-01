Vols depuis la France: l’Algérie, destination la plus chère au Maghreb

Ce n’est plus un scoop, la cherté des billets est un problème qui nous contraint à renoncer aux voyages. Récemment, nous avons pu confirmer les rumeurs autour du sujet des billets à partir de la France vers l’Algérie. Beaucoup disaient que cette destination très prisée au vu de notre grande diaspora qui y est installée, étaient disponibles à des prix exorbitants.

Nous avons pris l’exemple des billets de la compagnie aérienne Air France, et nous avons comparé les billets à partir de Paris, vers l’Algérie et la Tunisie, le constat était déplorable. En effet, particulièrement intrigués par les Algériens qui passent par Tunis pour venir en Algérie, nous avons choisi de comparer les prix des billets du mois de janvier 2022. Entre nous et notre pays voisin il y une différence de millions.

Pour un billet aller simple Paris-Tunis, le meilleur prix était affiché à 11 603 DA. Les autres oscillaient entre 12 392 et 13 434 DA, à l’exception du 5 janvier où le billet est affiché à 18 569 DA. Or, pour un billet aller simple Paris-Alger, le meilleur tarif était de 56 072 DA une différence de 37 503 DA avec le billet le plus cher vers la Tunisie. Les autres prix étaient à partir de 61 600 DA jusqu’à 105 646 DA.

L’Algérie, la destination la plus chère au Maghreb

Au vu du premier comparatif, nous avons décidé d’en faire un autre pour voir si cette différence de millions est exceptionnelle. Pour cela, nous avons choisi de comparer les prix des billets depuis la France vers l’Algérie et vers le Maroc, et ce, pour le mois de février 2022 toujours chez Air France.

Les billets d’avion aller simple pour la ligne Paris – Alger seront à partir de 56 042 DA (disponible uniquement le 24 février), le meilleur tarif pour ce mois. Les prix des autres dates commenceront à partir de 61 567 DA, en passant par des prix comme 67 882 DA, 75 775 DA, 83 668 DA ou encore 93 140 DA pour atteindre les 106 541 DA, un prix exorbitant affiché pour 16 dates.

Pour la ligne Paris – Rabat, le meilleur tarif d’un aller simple sera à 13 261 DA disponible pour 8 dates en février. Les prix pour les autres dates passeront de 14 840 DA, 16 418 DA, 18 771 DA ou encore 19 576 DA, allant jusqu’à 21 451 DA, le tarif le plus cher disponible seulement pour 2 dates à savoir le 21 et le 28 février.

Soit une différence de 34 591 DA entre le tarif le moins cher vers Alger et le tarif le plus cher vers rabat, la conclusion est vite faite à partir de ces chiffres.