Vols depuis la France : des bons plans pour juillet chez Air Algérie

Il est évident que le secteur aérien est favorisé par l’amélioration de la situation sanitaire dans le monde. Qui plus est, l’Algérie a annoncé le renforcement de son programme de liaisons aériennes internationales. De ce fait, la compagnie nationale a fait la surprise de mettre en vente des billets de et à destination de la France à des tarif plus que attractifs, provoquant ainsi la réaction de ses concurrents.

En effet, la compagnie Air Algérie pratique des prix attractifs sur des billets aller-retour à partir de la France pour la saison estivale prochaine. Cette période est caractérisée, pour rappel, par une importante demande de vols entre ces deux pays, en particulier auprès de la diaspora algérienne en France qui saisissent l’occasion pour venir passer plusieurs semaines en famille.

Ainsi, les passagers algériens pourront profiter de plusieurs bons plans au départ de différents aéroports français, comme suit:

Lyon – Alger : aller-retour disponible à partir de 481.51 euros;

Lyon – Oran : disponible au prix de 514.87 euros;

Lyon – Constantine : à partir 523.87 de euros en classe économique;

Toulouse – Alger : à compter de 445.96 euros;

Toulouse – Oran : à partir de 459.32 euros.

Il convient de noter que les tarifs affichés précédemment sont applicables pour un aller-retour assuré entre le 1er juin et le 31 août de l’année en cours. Un changement des dates indiquées sur le site internet et l’application d’Air Algérie peut ainsi permettre de disposer de tarifs plus avantageux. Il faut aussi souligner que, bien que élevés, ces prix restent tout de même relativement abordables par rapport à ce que l’on pratiquait voici quelques mois, lorsqu’un billet aller simple était offert pour 500 euros en moyenne pour une seule personne.

Le voyageur algérien reste le seul à profiter de la situation !

Parallèlement, plusieurs compagnies étrangères ont également proposé des billets aller-retour pour moins de 230 euros sur la liaison entre la France et l’Algérie, et ce pendant le mois de juin prochain. C’est la compagnie espagnole low-cost Vueling Airlines, qui effectue notamment des liaisons à partir de l’aéroport de Marseille-Provence.

Pour ce premier mois de la saison estivale, Vueling affiche des bons plans plus avantageux que ceux d’Air Algérie. En effet, conformément à ce qu’elle expose sur son site web, les prix entre la ville phocéenne et la capitale Alger sont compris entre 75,99 et 450,99 euros sur la liaison Marseille-Alger en juin 2022.

Ainsi, il est possible de trouver des vols aller-retour en juin 2022 à partir de 245,98 euros pour quelques dates, sachant que le prix peut continuer à baisser en dessous de ce seuil. Pour ce faire, il est nécessaire d’effectuer au préalable une réservation auprès d’Air Algérie.

En plus, avec une réservation d’un aller simple chez Vueling et d’un aller-retour chez Air Algérie, en moyenne, le prix d’un aller-retour peut même tomber à 225 euros à certaines dates, comme en témoignent les sites officiels de ces deux compagnies.