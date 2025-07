Vols depuis la France dès 104 € : Air Algérie lance une promotion spéciale pour la diaspora

Air Algérie vient de lancer une nouvelle promotion destinée à la diaspora algérienne. Désormais, les billets d’avion depuis la France sont disponibles à partir de seulement 104 euros. L’occasion de profiter de tarifs attractifs en pleine saison.

Une initiative qui vise à faciliter le voyage des ressortissants algériens établis en France vers leur pays d’origine. Les vols au départ de diverses villes françaises et à destination de l’Algérie sont désormais proposés à des tarifs particulièrement attractifs.

Cette promotion représente une opportunité pour la diaspora de passer l’été en Algérie à moindre coût. Les détails de cette offre d’Air Algérie dans la suite de ces lignes.

Air Algérie annonce des billets de voyage depuis la France à seulement 104 euros

Envie de voyager en Algérie cet été ? La compagnie aérienne nationale, Air Algérie, a lancé une nouvelle promotion spéciale sur ses vols, offrant des tarifs réduits pour les voyageurs au départ de la France, l’occasion de découvrir ou redécouvrir le pays.

Ces offres sont valables pour des voyages prévus entre le 3 août et le 25 octobre 2025. Pour en profiter, il faudra réserver son billet de voyage avant le 31 août 2025. Une belle opportunité pour planifier son séjour et profiter de prix avantageux.

Par ailleurs, cette promotion est applicable sur le réseau d’Air Algérie au départ de la France vers le territoire national.

L’offre Light trip disponible jusqu’au 31 août 2025

Air Algérie a récemment dévoilé une autre campagne promotionnelle attractive avec son tarif « Light Trip », proposant des vols à prix réduits vers plusieurs destinations européennes jusqu’au 25 octobre 2025. Cette offre, disponible à la réservation jusqu’au 31 août, cible particulièrement les voyageurs souhaitant voyager sans bagages.

Parmi les destinations phares, on trouve des vols à partir de 119,67 euros pour Lyon-Constantine, 108,74 euros pour Toulouse-Oran, et 18.623 dinars algériens pour Alger-Rome. Ces tarifs concernent des voyages aller-retour et, bien que non remboursables, permettent des modifications moyennant des frais supplémentaires.

La flexibilité reste de mise : les voyageurs peuvent ajouter un bagage en soute à tout moment, que ce soit lors de la réservation ou ultérieurement, via plusieurs canaux (site web, application mobile, centre d’appels ou agences). Cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large d’Air Algérie, qui propose également des offres vers la Turquie, notamment des vols Alger-Antalya à 41.911 dinars algériens, incluant un bagage en soute de 23 kg.

